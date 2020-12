Habrá colonias de verano para los más chicos

Terminaron formalmente las clases y los más chicos están aburridos, ya se pasaron todo el año en casa y poco pudieron compartir con sus pares. En este marco, son varios los clubes que ya anunciaron que hay colonia de vacaciones. ¿Precios? ¿Cómo será el protocolo?

Con protocolo mediante y cupos limitados, los niños y niñas podrán entretenerse al aire libre y refrescarse en la pileta. Algunas exigen matrícula y la quincena no baja de los 3.500 pesos. Aumentaron alrededor de un 62 por ciento en comparación con el año pasado. El uso del barbijo será obligatorio y se conformarán burbujas.

Desde el Country Club de Banfield ya iniciaron la colonia de verano para niños y niñas desde los 5 a los 12 años. El uso del barbijo es obligatorio y se manejan con dos turnos: de 9 a 13 y de 14 a 18, con una capacidad de hasta 15 chicos por grupo. La inscripción es con una matrícula de 2.500 pesos y el costo quincenal es de 3.500, mientras que el mes sale 6.500, tanto para enero como para febrero. Para más información, comunicarse al 4242-0582.

Desde el Club Atlético Temperley precisaron que la colonia comenzará el 4 de enero y se extenderá hasta el 26 de febrero, para menores de 5 a 13 años. Se manejarán con dos turnos (9 a 13 y 14 a 18) y la posibilidad de turno completo. Las nurbujas serán de hasta 15 chicos, con un docente a cargo.

En cuanto al protocolo, explicaron que se les tomará la temperatura en la entrada del club, tendrán que llevar su propio sanitizante y el uso del barbijo será obligatorio durante los traslados dentro del club. Aclararon que el comedor no estará abierto y que el almuerzo/merienda lo deberá llevar el infante, ya que los profesores no tienen permitida la manipulación de los alimentos o tuppers.

El costo mensual del turno completo cuesta 13.000 pesos, pero la media jornada sale 6.500. Aquellos que sean socios del club, tendrán un 20 por ciento de descuento. Pueden comunicar vía whatsapp al 11 2251 4611 o llamar al télefono 4231-0112.

Desde el Club San Albano señalaron que la fecha de inicio de la colonia será el 14 y se extenderá hasta el 12 de febrero. Tendrán cuatro turnos, mañana y tarde, según sean pequeños de jardín de infantes o de la escuela primaria. Trabajarán con grupos que no superen los 12 chicos por docente y esta burbuja no podrá compartir actividades con otros grupos en ningún momento.

Para el ingreso al club deberán tener el permiso del código QR en la aplicación OnDeport (regula el flujo diario y cantidad de personas que asisten en actividades del club), se les tomará la temperatura y deberán usar el barbijo. Para los vestuarios y las piletas, el ingreso será por turnos, pudiendo entrar hasta 24 chicos al mismo tiempo. También hay lugares designados a juegos de agua y sombra. El vestuario, por otro lado, podrá ser utilizado por grupos de seis chicos.

El valor del medio turno de mañana no socios por quincena es de 3.700 pesos y de 6.400 el mes; los socios abonarán 3.200 por quincena y 5.600 mensual. En caso de elegir el turno tarde, los no socios abonarán 4.200 por quincena y 7.400 mensual, y los socios 3.700 por quincena o 6.400 por mes. El turno completo para no socios por quincena sale 7.400 o 13.000 pesos mensual, mientras que los socios abonan 6.400 o 11.400 mensual. Para mayor información comunicarse al 4229-3989 o al 11 3573 5026.

El Club Lomas Athletic ofrecerá su escuela deportiva de verano, que daría inicio el 4 de enero y se extiende al 12 febrero, en un único turno de 14 a 18. Manifestaron que el ingreso al club será por tres accesos distintos (Alberti, Burton y Arenales), donde se les tomará la temperatura y tendrán que usar el barbijo.

Los niños serán divididos según grupo etario y el máximo será de 10 por grupo. El total máximo de niños y niñas asciende a 80. Los socios abonarían 14.500 pesos y los no socios, 17.400; el valor propuesto es sólo por la temporada completa. Desde el club señalaron que brindan la posibilidad de abonar en 3 o 6 cuotas sin interés, con descuentos si hay alguna hermana o hermano. Para más información, comunicarse al 4202-3554.

Por su parte, desde el Club Atlético Lanús indicaron que darán comienzo a la colonia de verano el 4 de enero. Los grupos tendrán un máximo de 10 niños y niñas, y en cuanto al protocolo: toma de temperatura al ingreso, tapabocas obligatorio, sanitizantes personales, cubiertos sólo descartables y con distanciamiento social. Contará con dos turnos -de 8 a 12:30 y de 13 a 17:30 -, y habrá tres horarios escalonados para evitar aglomeración.

Para la inscripción -de socios-, cada familia deberá presentar una declaración jurada comprometiéndose a informar ante cualquier contacto estrecho o presencia de síntoma de Covid-19. Cualquier de los dos turnos, en enero, tendrá un costo de 5.455 pesos, mientras que el día completo saldrá 8.900. Ofrecen la posibilidad de pagar por quincena, por un turno 2.860 pesos y el día completo 4.620. En cuanto a febrero, que sólo será la primera quincena, costará 2.775 tanto para la mañana como la tarde o 4.520 pesos la jornada. Además, ofrecen promociones por hermanos.

En turdera, Acualumni señaló que tendrán colonia de verano a partir del 4 de enero. Trabajarán con turno mañana y tarde, pero sin jornada completa. Indicaron que será para niños de 4 años en adelante. Aún no tienen definidos los aranceles ni los protocolos, pero estiman que la semana próxima ya los darán a conocer. Ante consultas comunicarse al 4298-6705.

Desde el Club Atlético Banfield y desde el Club Defensores de Banfield confirmaron que este año no realizarán la tradicional colonia de vacaciones para los chicos.