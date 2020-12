Insaurralde apoyó a Máximo como eventual presidente del PJ bonaerense

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, respaldó a Máximo Kirchner como eventual presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires. “Lo que se viene es la reconstrucción”, aseguró.

“Lo que viene es la reconstrucción y para lograrla es indispensable organizar la unidad en torno a la esperanza, la demanda del territorio, la apertura a nuevos derechos. El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es central para consolidar ese camino”, aseguró en un hilo de Twitter, luego de que el presidente Alberto Fernández manifestara su apoyo al diputado para conducir el espacio.

En este marco, planteó: “Los vecinos y vecinas bonaerenses padecen una enorme desigualdad. Confiamos en el compañero Máximo para conducir el PJ de la Provincia y organizar una militancia transformadora que nos acerque a un desarrollo federal y equitativo”. “Con Alberto Fernández presidente del PJ Nacional y Máximo al frente del PJ de la Provincia, consolidamos el camino que nos permitirá ponernos de una vez y para siempre de pie con soberanía política, independencia económica y justicia social”, concluyó.

Ayer, el Presidente advirtió que “lo que se ve como debates, como entre comillas ‘choques internos’, en realidad es el intercambio de posiciones que es natural en cualquier proyecto político”, y abrió la posibilidad para asumir él mismo al frente del justicialismo a nivel nacional, y que sea Máximo Kirchner el titular del partido de la provincia de Buenos Aires.

“Hay un montón de compañeros que me han pedido que yo sea presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Y hay compañeros que quieren que Máximo (Kirchner) sea el presidente del partido a nivel provincial. A mí todo me parece bien, me parece posible”, señaló.