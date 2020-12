Cafiero y Kicillof entregaron patrulleros en Almirante Brown

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó la entrega de patrulleros en Almirante Brown, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bregó por “avanzar en esta ética de cuidado pero sin perder de vista que las calles y los espacios públicos también sean de los vecinos y vecinas”.

Cafiero valoró la inversión en materia de salud y seguridad, producto de la “decisión política” del presidente Alberto Fernández. Aclaró que “la inversión también tuvo un criterio federal, equitativo, de equidad territorial”.

“El abordaje de la seguridad es multidimensional, social, endémico, cultural, hay muchas cosas mezcladas y es naturalmente socio-económico. Vimos que necesitaba de una respuesta y así como se incorpora la ética del cuidado de la salud, se tenía que cuidar el ingreso e impulsamos el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).

Precisó que en materia de seguridad se invirtió 37.700 millones de pesos para “el cuidado de los cuidadanos” y se dio vida al programa de fortalecimiento de la Seguridad en el Conurbano. “Cuando presentamos el programa en septiembre, nos acompañaron familiares de víctimas de la inseguridad, con sus testimonios desgarradores. “Los intendentes saben lo que sucede y como impacta en los vecinos”, apuntó.

Recordó que durante la presentación, en septiembre pasado, estuvieron acompañados por familires de víctimas de la inseguridad, con “testimonios desgarradores”. “Duele la impotencia y no saber que decir, duele esa ausencia de palabras. Nos interpela como dirigentes políticos, tenemos que hacer algo y en eso de hacer algo surgió este programa de fortalecimiento de la seguridad, que será una parte y ayudará a la tarea inmensa que tienen la Policía y las autoridades por delante”, reflexionó, pero aclaró: “El gobierno nacional seguirá acompañando con recursos económicos y humanos”.

Alertó que “los patrulleros no son de Alberto, Cristina, Axel, no es de Berni, no es de Frederic, no es de Cascallares… es de todo los vecinos de la Provincia y de Almirante Brown”. “Hay que avanzar en esta ética de cuidado pero sin perder de vista que las calles y los espacios públicos también sean de los vecinos y vecinas”.

“Recibimos una provincia arrasada. La seguridad está en la agenda de cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Es una prioridad. Y por eso trabajamos articuladamente en un plan de seguridad histórico de más de $38 mil millones”, sostuvo, por otro lado, el intendente Cascallares.

De la ceremonia particiaron los ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia, Sabina Frederic y Sergio Berni, respectivamente; además funcionarios nacionales, provinciales y locales.