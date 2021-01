Cautela y temor de comerciantes y pymes, tras un año complejo

Tras un año complejo, atravesado por la pandemia de Covid-19 y el consecuente Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), han sido varios los comercios que cerraron sus puertas de manera definitiva. Para el sector de comercio y las pequeñas y medianas empresas, el 2020 fue “malo” y “complejo”, por eso se muestran cautelosos para enfrentar este nuevo año.

El balance de representantes de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora y Almirante Brown, de la Asociación Para la Pequeña y Mediana Empresa (Asopyme) y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) manifestaron como transitaron el año y cuáles son sus expectativas en este esperado 2021.

Balance 2020

“El 2020 fue muy malo, imaginate que estuvo cerrado el comercio, la industria trabajó al 50 por ciento salvo los últimos tres meses que estuvo mejor”, advirtió el representante de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, Alberto Kahale, a Info Región. “Fue un año muy muy caótico. Muchas locales han cerrado y no vuelven a abrir”, admitió.

“Fue un año, ya sabido por todos, muy complicado para todo el sector” señaló el titular de la Cámara de Comercio de Almirante Brown, Martín Cao, quien ya había precisado que a partir de la reapertura de la actividad, hubo una mejora en el sector comercial.

Por otro lado, el referente del Frente Productivo Nacional y presidente de la Asopyme, Daniel Moreira, analizó que la pandemia obligó a una adaptación con respecto a la forma de producir, comercializar y de abastecer el mercado interno. “Hoy tenemos un panorama muy complejo. Pero creo que el gobierno hizo un buen trabajo con programas como el ATP y el IFE, poniendo plata en el bolsillo de la gente para que se sostenga el consumo”, opinó el referente PYME.

“El problema más grave hoy lo tienen las pymes que están ligadas al turismo, gastronomía y espectáculos, porque muchas de sus actividades tienen que ver con la aglomeración de gente y a muchas no les están cerrando los números”, analizó.

Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios que el año fue atravesado en primer lugar por una “severa crisis económica y social”, y que luego, por la irrupción de la pandemia. El impacto de la paralización de sectores enteros de la economía “no tardó en hacerse sentir, en particular para los sectores más agredidos en el periodo anterior, como las Pymes, los trabajadores, los pequeños productores y cooperativas”.

Expectativas para 2021

“Esperemos que el 2021 no pase lo mismo, porque si es de la misma manera no queda ni un negocio abierto”, advirtió el representante de la cámara de comercio de Lomas de Zamora ante la consulta de este medio. “Cautela”, es el término elegido por su par de Almirante Brown. “Se espera una mejora paulatina y lenta, siempre esperando que lo sanitario acompañe. No va a ser como en 2001 que fue un rebote fuerte ”, agregó.

Por su parte, Moreira manifestó que las expectativas son favorables. “Hoy hay un Estado que garantiza la producción” aunque admitió que será un “año complejo”. “Este panorama sanitario va permitir que todo vaya ordenándose de a poco en cuanto a la economía. El proceso de vacunación va a llevar unos cuantos meses y hay que adaptarse a trabajar con él”, evaluó Moreira. Además, añadió: “Hoy conviene invertir en lo productivo porque hay un Estado que garantiza la producción, no como antes donde sólo se buscaba el negocio a través de la timba financiera”.

Apyme lamentó que “si bien mes a mes se nota la tendencia a la recuperación, los efectos económicos y sociales de la emergencia están lejos aún de revertirse”.Y consideró que “para aspirar a una salida de carácter productivo y social, es necesario un Estado presente”. Planteó, en ese marco, dos puntos cruciales como desafíos 2021: “La defensa irrestricta del mercado interno y una adecuada caracterización del sujeto Pyme, lo que permitirá segmentar adecuadamente las políticas de apoyo para que realmente alcancen al sector que más empleo genera”.