Una pareja de jubilados recibió una factura de Edesur por 100 mil pesos

Tienen 87 y 77 años. Pese a tener un pago mensual de 1.400 pesos, el consumo no registrado elevó el monto a 110.965 pesos. “Es imposible de pagar”, advierte su nieta.

Una pareja de jubilados de Bernal Oeste, en el partido de Quilmes, sufrió la problemática del “consumo no registrado” por parte de Edesur. En enero, recibieron una factura por 110.965, cuando su consumo regular era de 1.400 pesos.

Yesica, nieta de esta pareja de 87 y 77 años , dialogó con Info Región y precisó que ellos “viven solos y pagan montos menores por jubilado y discapacidad”. “Por eso es extraño esto que mandaron. Porque ni siquiera tienen grandes lujos en electricidad”, agregó.

“Antes de estas facturas, los pagos eran de 1.400 pesos, y tenían todo al día. Hice el reclamo a la empresa y me dijeron que le mande foto del medidor, pero no me dieron solución. Llamaron al mes siguiente y dijeron que tenían boletas impagas”, relató.

Luego de varios reclamos más ante Edesur, desde la empresa llamaron “para ofrecer un plan de cuotas de 14.000 pesos”. “Son imposibles de pagar. Y cuando nos comunicamos para decirles que no y quejarnos, nos respondieron que si teníamos algún problema nos dirijamos a Defensa al Consumidor”, agregó.

Reclamos

Cualquier reclamo que no sea respondido por Edesur, puede efectuarse ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): Para consultar por Internet, completar el formulario online; Para consultar por teléfono, llamar a la línea gratuita 0800-333-3000, todos los días, las 24 horas; y para consultar personalmente, dirigirse a Suipacha 615, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 18.