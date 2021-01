Es jubilada y recibió una factura de Edesur por más de 18.000 por “consumo no registrado”

El problema de “consumo no registrado” que ocurre con varios vecinos de la Región en las facturas de Edesur muestra nuevos casos. En esta oportunidad, le llegó una factura con un aumento del 4.000 por ciento a una jubilada de Esteban Echeverría.

Roberto, hijo de Delia, una jubilada de 79 años de Monte Grande, vio la nota de un caso similar en un vecino de Lomas de Zamora y se comunicó con Info Región. “Me pasó justamente lo mismo. Mi madre recibió una factura de 18.240 pesos cuando pagaba 422 pesos por mes”, advirtió.

“Mi vieja vive sola de una manera bastante precaria ya que es muy humilde y recibe el subsidio del Estado. Cuando pude comunicarme con Edesur pidiendo una explicación, me dijeron que era un consumo no registrado de hace un año atrás y que lo descubrió un inspector. Es realmente incomprobable. Mi mamá no debe nada, es una estafa en masa de la empresa”, agregó.

En paralelo, Roberto comentó que es parte del grupo de Facebook “Fuera EDESUR de Argentina”, en el que cientos de vecinos comparten sus problemas generados alrededor de la empresa. “Estamos organizando para ser escuchados y para que se conozca la nueva modalidad de estafa”, sostuvo.

“Lo empezamos después de varias estafas o maniobras poco claras de la empresa. Cada vez se suma más gente, y queremos visibilizar el accionar de esta empresa siniestra que es Edesur”, concluyó Roberto, en contacto con este medio.