Lomas de Zamora: Le llegó una factura de luz por 39 mil pesos por “consumo no registrado”

Los problemas con Edesur parecen no terminar. El 2020 estuvo plagado de reclamos de vecinos de la Región hacia la empresa, que fue sancionada con multas y hasta se puso en duda su concesión del servicio de luz. Y este año, los problemas continúan. Un vecino lomense denuncia que recibió una factura de 39 mil pesos por “consumo no registrado”.

Roberto denuncia que recibió una factura por 39.285 pesos por “consumo no registrado”. “Aclaran que no debo ninguna boleta, pero me dicen que es consumo no registrado en el periodo 2018 al 2020. La verdad que no se entiende qué me quieren cobrar, si yo pagué todas las boletas. ¿Cuál es el consumo no registrado?”, cuestionó.

En diálogo con Info Región, el vecino de Lomas de Zamora aclaró que suele pagar “un poco más de 600 pesos por mes” en las boletas de luz, por lo que no entiende el valor de la factura de este mes. “Cuando consulté, me dijeron que tenía que pagar por un acumulado de meses anteriores. No se entiende”, insistió.

“Nunca dejé de pagar ninguna factura. Me dicen que es un consumo no registrado, pero cada vez que me llegaron las boletas las pagué. Por eso pregunto cuál es el consumo registrado del que hablan”, advierte el hombre que vive junto a su mujer y sus tres hijos en una casa de Temperley.

Advierte, en ese marco, que el consumo de la vivienda es “normal”. “Tengo un aire acondicionado pero no lo uso porque tengo un hijo discapacitado y le hace mal”, explicó.

Sin embargo, la empresa le advirtió que debe pagar poco más de 39 mil pesos por consumos “no registrados” de años anteriores. Roberto no cuenta con ese dinero y tampoco encuentra explicaciones certeras de la empresa. “Me es imposible pagar esa plata”, admitió.