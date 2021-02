“Lo mataron por nada”, dijo la viuda del hombre asesinado de un balazo en San Francisco Solano

La viuda del hombre de 46 años asesinado este miércoles de un balazo cuando regresaban de vacaciones en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, aseguró que los delincuentes lo “mataron por nada”, porque no se resistieron al robo y su marido solo quería bajar a “las nenas” del auto antes de entregarlo.

Anahí Jara (35), viuda de Sergio Andrés Lust (46), contó a Telefé Noticias que al momento de ser asaltados en un semáforo mientras volvían de vacaciones, los ladrones “querían el auto” para cargar a uno de asaltantes, que presuntamente “estaba lastimado”, pero no tenían lugar porque estaban sentadas “las dos bebés atrás”.

“Mi marido les dijo que no, que a las nenas no las iba dejar”, y reiteró: “Te doy el auto y lo llevas vos, dejame sacar a la nena”, relató la mujer. Seguido, el asaltante que estaba del lado del conductor le contestó “no, a las nenas no las sacas” y luego le dijo “te voy a disparar y te voy matar”.

“¿Por qué?, Si yo no te hice nada”, replicó Lust, según la mujer, y tras ello el delincuente le efectuó el disparo.

La viuda de la víctima señaló que al recibir el tiro, el hombre dijo “ay” y se agarró “del volante, hizo media cuadra y empezó a sacar sangre por la boca, y se tiró para el costado”, tras lo cual ella se tiró “de atrás a agarrar el volante”. “Hicimos siete cuadras y no volcamos porque yo trataba de enderezar el auto, pero a tanta velocidad yo le dije a mi hija ‘agarrate’ y se hizo una bola”, comentó.

La mujer aseguró que las asaltantes “eran como siete” y que con su marido no se resistieron al robo, ya que además del auto ofrecieron sus teléfonos celulares, y expresó: ”No sé que querían, matarlo no más, porque lo mataron así por nada”.

Sergio Andrés Lust (46) fue asesinado este miércoles de un balazo delante de su esposa y sus hijas cuando regresaban de vacaciones y delincuentes los asaltaron en un semáforo, en la localidad de San Francisco Solano, partido de Almirante Brown.

El hecho se registró este miércoles alrededor de las 4.30 cuando la víctima iba a bordo de su vehículo junto a la mujer y tres hijas de entre 2 y 9 años.

Interviene en la causa, bajo la caratula “homicidio agravado criminis causa”, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de Lorenzo Latorre.