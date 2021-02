Crimen del canillita: la familia apunta contra el ex novio de la pareja

El pasado viernes asesinaron a tiros a Enrique Omar De Vita, un canillita de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora. Los investigadores creen que se trata de un ajuste de cuentas, pero su familia rechaza esta hipótesis y apuntó al ex marido de la pareja de la víctima.

El hecho ocurrió alrededor a las 8.30, en el cruce de Bustos y Olmos de Parque Barón. Una cámara de seguridad captó el momento en el que desde un auto gris descendió un hombre armado, quien le disparó -al menos dos veces- y escapó. La víctima fue trasladada de urgencia a la sala de primeros auxilios 2 de Abril, pero llegó muerto.

La hija mayor de la víctima, Agustina De Vita, apuntó contra el ex novio de la pareja de su padre, Julio Rafael Mosevich, quien presuntamente lo había amenazado de muerte en otras oportunidades. “Lo siguió, una vez, cuando él hacía el reparto de los diarios“, precisó la mujer, e informó que está imputado en la causa y con un pedido de captura.

“Mi papá tenía una relación con una mujer hacia ya casi cuatro años y esa mujer es la ex señora de este tipo“, explicó Agustina. “Era en realidad un psicópata del tipo ´no estás conmigo, no estás con nadie´”, apuntó.

“Eran dos personas que se querían y vino una persona que les quitó la posibilidad de estar juntos“, lamentó. “Mi papá era alegre, él era el alma de la fiesta siempre. Era solidario, compañero, era una persona de fierro la verdad. A quien le preguntes te va a decir lo mismo, y con eso me quedo, por eso mismo trato de ser fuerte por él. Se merece justicia“, manifestó acerca de “Quique”, como le decía su entorno.

Su hija además señaló que era un “hincha fanático y enamorado de Los Andes”, pero que no era un barrabrava, tal como circuló en las primeras horas. Enrique Omar De Vita era padre de Agustina (23), Valentina (21) y Tomás (16); y también abuelo de una pequeña de cinco meses. “Estamos destrozados todos. Realmente trato de juntar fuerzas de donde puedo“, concluyó.

“Todavía no tenemos el cuerpo ni la autopsia. Todavía no lo velamos. Desde el viernes estamos destrozados, es una agonía eterna que no se termina nunca. Es seguir tirando y pasan los días. Primero quiero tener el cuerpo de mi papá para tener donde llorarlo y después encontrar a este desquiciado“, subrayó.

El hecho es investigado por el fiscal Lorenzo Latorre, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial Lomas de Zamora. Mosevich está imputado del delito de “homicidio”.