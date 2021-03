El reclamo de veteranos, de cara al 2 de abril

Luis Miguel D´Alessio, integrante de la Comisión de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora, pidió "igualdad" entre los ex combatientes.

Veteranos de la guerra de Malvinas reclaman “igualdad” entre los que participaron del conflicto bélico, de cara a un nuevo aniversario de la guerra. Plantean que hay una aplicación diferencial de derechos y beneficios de acuerdo a la condición de civil o militar.

En diálogo con Info Región, uno de los integrantes de la Comisión de Veteranos de Malvinas de Lomas de Zamora, Luis Miguel D’Alessio, contó acerca del trato “desigual”. “La ley es clara cuando dice que ex combatiente es todo aquel que intervino en el conflicto bélico“, sostuvo, pero planteó que en el caso de los que eran parte de las fuerzas armadas -su propio caso- no suelen ser tenidos en cuenta.

“Yo no me opongo a ser investigado por los Derechos Humanos, porque yo en ese momento era parte de las Fuerzas Armadas pero no entendía que estaba pasando. Tenía 21 años“, explicó, y remarcó: “En la guerra hubo militares que maltrataban a los soldados, como a nosotros que éramos de menor rango, por lo tanto, yo también, como todos, repudio todos los actos viles sucedidos en la guerra, porque también fui víctima“.

D’Alessio se había iniciado en la Armada Argentina con el fin de estudiar y “servir a la Patria”. Allí se recibió de cabo segundo electricista y fue cuando lo destinaron a ir a la guerra como electricista del barco portaviones “ARA 25 de Mayo”. “Éramos sólo jóvenes estudiantes. totalmente ajenos a los hechos aberrantes de los militares. Una vez terminada la guerra fuimos maltratados por la sociedad como si hubiéramos sido partícipes o cómplices de nuestros superiores“, manifestó.

Comentó, en este marco, que por haber sido militares no tienen un acceso -o tuvieron un acceso tardío- a un montón de prestaciones que sí tienen otros veteranos, como la jubilación, pensión, el pago de la patente, entre otras. “Tanto yo como mis compañeros jamás levantamos la mano contra nadie, jamás hemos hecho una manifestación en contra de la democracia, es más, nuestras instituciones están a favor de ella”, subrayó.

Protesta

D´Alessio contó a este medio sobre su promesa para el 2 de abril próximo. El Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Luis hará un recorrido a trote, luego del acto conmemorativo, desde el centro de veteranos de Lomas de Zamora hasta la Basílica de Luján. “Pasare la noche en Luján, saldré el día tres de vuelta al centro y el día cuatro iré a La Plata”, reveló.

Apuntó que junto a él habrá otros excombatientes en bicicleta, otros en auto y algunos lo estarán esperando por el camino. “Nuestro lema fue siempre la igualdad en el trato con todo aquel que estuvo en el frente sin importar su jerarquía”, resaltó, sobre los principios que tiene la comisión de veteranos lomense, quienes acompañan su reclamo, al igual que la Federación Veteranos De Guerra. “Queremos que nos tomen en cuenta cuando saquen las leyes, porque nos corresponden los mismos derechos y beneficios”, concluyó.