El Presidente dispuso el cierre de los shoppings por 15 días

El Presidente reconoció tensiones con su ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien no favoreció la suspensión de clases presenciales.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy que tomó “la decisión de cerrar también los shoppings” hasta el 30 de abril en el marco de las medidas adoptadas recientemente por la suba de casos de coronavirus.

Además, adelantó que compensarán con 15 mil pesos a beneficiaros de asignaciones sociales y a monotributistas de las categorías más bajas.

Esta novedad se conoció hace instantes durante una entrevista concedida por el jefe de Estado y no integró el paquete de anuncios emitido en la noche del miércoles que prevé, entre otras medidas a la prohibición de circular de 20 a 6 y a la suspensión de las clases presenciales durante 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires.



“Tuve discusiones dentro de mi equipo, porque el ministro de Educación creía que había que insistir más con las clases presenciales; pero las clases presenciales no son solo eso: hay que ir a un colegio primario, estar en el horario de salida, ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta y el contagio puede hacerse más fácil, ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos… y en todo este tiempo he escuchado a todos”, comentó.

Durante la entrevista, Fernandez indicó que la Policía de la Ciudad no actuaba en las calles para hacer cumplir las restricciones nocturnas anunciadas el viernes de la semana pasada: “Decidí que esto se cumpla con las fuerzas federales, todo el mundo tiene mi número de celular y el fin de semana no fueron pocos los vecinos que me mandaban fotos de Palermo con todos los bares abiertos”.