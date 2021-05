Malestar en la familia de Daiana Castillo por el pedido de elevación a juicio de la causa

Daiana Castillo tenía 22 años cuando fue embestida por un automóvil, cuyos ocupantes se encontraban en medio de un robo. Esto sucedió el 7 de junio de 2020, pero ella murió tres días después, y por el hecho, hay un detenido. La fiscalía pedirá la elevación a juicio de la causa, pero la familia expresó su malestar. “El que chocó a mi hija sigue libre”, advirtió la madre de la joven.

“Me dijo que va a ir a juicio con el único detenido que hay, pero no entiendo cómo va a ir a juicio cuando el que chocó a mi hija sigue libre”, planteó su mamá, Alicia Cáceres, acerca de lo que le dijo la fiscal Silvina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Lomas de Zamora.

En este marco, la mujer admitió: “Estamos destruidos”. “Uno espera de la Justicia que solucione estos problemas, pero hoy no esperamos nada porque la Justicia no se mueve. A mi no me sirve nada que esto vaya a juicio con uno solo. ¿Y el resto?”, se preguntó la madre de la joven que falleció como consecuencia del siniestro. Ella circulaba en moto junto con dos amigos en Villa Centenario.

“El culpable, el que mató a mi hija, anda como si nada en la calle”, se quejó. “El que mató a mi hija quiero que pague. Que pague por lo que hizo, yo sé que no voy a recuperarla pero quiero que pague. Ella no se merecía esto, ella les dio todo”, expresó conmovida su mamá. “Era una piba que trabajaba, que no le pedía nada a nadie, no molestaba a nadie”, recordó.

El hecho tuvo lugar el 7 de junio cuando la joven circulaba con dos amigos en una moto y fueron chocados por un auto -con cuatro tripulantes- con fines de robo. La víctima sufrió graves heridas y fue trasladada de urgencia al hospital Luisa C. De Gandulfo, pero fue dada de alta horas más tarde. Al día siguiente, el 9 de junio, la joven volvió a ingresar al centro de salud “con mucho dolor” y finalmente falleció en las primeras horas del miércoles 10.

Por el crimen se encuentra detenido Agustín Ezequiel Mego, alias “Anquito”, uno de los cuatro sospechosos, pero aún hay tres prófugos. Su familia manifestó que en cuanto las nuevas restricciones por la pandemia de Covid-19 lo permitan, se manifestarán frente a la fiscalía para pedir justicia por Daiana.