Robaron en San Martín de Burzaco

“Las ratas se meten por acá, después de romper y arrancar la rejilla que había en ese lugar, sobre calle Ituzaingó, después de arreglarlo y que lo vuelvan a romper, estas ratas siguen entrando por ahí”.

Ése fue el formato elegido por los Azules de Burzaco para anunciar, a través de sus redes sociales, que habían sido de un robo sucedido presuntamente durante la madrugada del 25 de mayo y que fue descubierto cuando un grupo de socios del club llegó por la mañana a la sede de la calle Arenales para preparara las porciones de su clásico locro que a causa de la pandemia sería enviado a los domicilios de los simpatizantes que habían reservado su porción.

La falta de actividades en la entidad junto con las restriciones a la movilidad fueron el caldo de cultivo ideal para que los ladrones ingresaran de manera furtiva a través del paredón que limita con la calle Ituzaingó justo por detrás de la tribuna Emanuel ‘Burrito’ Ortega.

Desde el club informaron que si bien no produjeron daños en las instalaciones, se llevaron elementos de práctica deportiva y algunas herramientas para el mantenimiento del predio.

“Así que si ves a esos ladrones y rateros, justo en ese momento, no dudes ni un momento en agarrarlos de la oreja y explicarles que al club no se le roba. Y si conoces a unos de esos rateros, y decís que tenes tatuado el escudo en el pecho, agarralo y explícale las cosas como son, ahí no se roba”, concluye el posteo de San Martín .