Ya vacunan sin turno a los mayores de 70 en todos los municipios del sur del conurbano

Los municipios del sur del Gran Buenos Aires ya están vacunando sin turno a los mayores de 70 años que aún no recibieron la primera dosis, incluso si no se inscribieron en los registros provinciales de personas que quieren vacunarse.

A través de comunicados oficiales o publicaciones en redes, la mayoría de las administraciones municipales de la región anunciaron que los vacunadores ya están instruidos con la disposición adoptada por la provincia de Buenos Aires para que apliquen vacunas a todas las personas mayores de 70 años que se presenten en esos centros de vacunación reciban una aplicación de la inoculación contra Covid-19.

Los beneficiarios podrán recibir la inoculación aún cuando no se hayan inscripto previamente en el registro provincial o lo hayan hecho pero no tengan turno asignado. Los únicos requisitos son presentar un documento de identidad en el que conste la edad y no haber recibido la primera dosis con antelación.

En algunos municipios, como Lomas de Zamora, también exigen que el domicilio que conste en el DNI sea en el mismo distrito, aunque fuentes provinciales aseguran que no es obligatorio tampoco que las personas se trasladen hasta el municipio que figura en el documento de identidad.

“Si tenés más de 70 y aún no recibiste tu primera dosis acercate directamente con tu DNI con domicilio en Lomas a cualquiera de las postas de vacunación”, publicó, por ejemplo, el municipio de Lomas de Zamora para convocar a ese grupo etario.