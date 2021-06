Desde el radicalismo de Lomas piden PASO para dirimir las candidaturas locales

El radicalismo de Lomas de Zamora hace 4 años que tiene que aceptar las listas de unidad que organiza el PRO para este municipio, con una representación acotada del partido centenario y la imposición de candidatos que, en ocasiones, generan recelos. Por eso, y también por la reciente incorporación de nuevos dirigentes locales al macrismo que miran con recelo, es que la desde la UCR lomense reclaman que en esta ocasión las listas locales se resuelvan por medio de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y no por consenso.

“Estamos dialogando con referentes del radicalismo y con el GEN para manifestar nuestra voluntad de ir a las PASO en Lomas de Zamora porque en los últimos 4 años se nos impidió disputar internas”, planteó con claridad Marcelo Pellegrini, uno de los más reconocidos referentes de esa fuerza política y exconcejal lomense en varias oportunidades.

Y no se trata solamente de despuntar el vicio radical de competir en elecciones puertas adentro, sino de expresar también el malestar que genera en esa fuerza política considerarse subrepresentados y además enterarse por los diarios de la adquisición de nuevos dirigentes en la coalición.

Más diálogo y menos imposición

Por eso Pellegrini le reveló a InfoRegión la postura de su espacio de cara a las elecciones: “Creo que le haría muy bien a Juntos por el Cambio que haya unas PASO para dirimir ahí la interna, porque si no lo que vamos a tener son incorporaciones que no han pasado por el tamiz del diálogo, del respeto y la reflexión de los dirigentes y los partidos de Lomas de Zamora”.

La frase hace referencia a la incorporación reciente en el macrismo local del ex jefe de gabinete de Martín Insaurralde, Guillermo Viñuales, quien, luego de una reunión con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reconoció su acercamiento a la fuerza política con la que hasta hace poco disputaba votos e ideas.

Sin vueltas, Pellegrini consideró “muy contradictoria la incorporación de Viñuales a este espacio” porque “se trata de una persona que fue 10 años jefe de gabinete de Martín Insaurralde y 3 veces candidato a concejal en esa lista, es decir que es alguien que ha avalado esta gestión”. “Es alguien que no dice que Insaurralde hizo las cosas mal”, insistió.

El ex concejal recordó que tanto él durante su último paso por el Concejo Deliberante como sus correligionarios han cuestionado la gestión de la que participó Viñuales entre 2011 y 2021: “Criticamos a Insaurralde por la política de compras, la recolección de residuos, la política sanitaria y no le votamos la rendición de cuentas porque no estamos de acuerdo con la gestión, es decir que no estábamos de acuerdo con Viñuales”, indicó, por lo que consideró “muy controversial” que ahora ocupe un rol central en la lista de Juntos para el Cambio.

Otra historia, ¿un futuro común?

“Nosotros somos lo opuesto, hace 38 años que somos oposición al peronismo en Lomas de Zamora tratando de construir una alternativa de poder. Una alternativa es algo distinto, no algo igual, es otra cosa, otro proyecto, otra propuesta”, alertó, para luego lanzar una chicana directa contra el ex jefe de Gabinete al recordar que no tiene “fotos con Cristina Kirchner, con De Vido y José Lopez” cuando venían de visita a Lomas. “Ser oposición significa también tener una propuesta de gestión diferente”, remarcó.

En esa línea, insistió que este tipo de incorporaciones requieren diálogo dentro de la coalición, sobre todo porque “Viñuales no se incorporó al PRO sino que hizo un partido vecinal” y desde ahí, “con el auspicio de Néstor Grindetti”, intendente de Lanús, entra a Juntos por el Cambio de Lomas, “sin haber hablado con los dirigentes locales”, y recordó que hace por lo menos 3 años que radicales y macristas del distrito no se juntan a discutir el destino político la alianza.

“Lo que estamos reclamando a Juntos por el Cambio en Lomas de Zamora es institucionalidad, respeto, diálogo, y si no nos ponemos de acuerdo, para eso están las PASO. Vamos a pedir convocatoria a las PASO en el distrito con reglas claras para competir”, exigió el dirigente, que además anticipó que buscará movilizar a todo el radicalismo y a “aliados naturales como el GEN (el partido de Margarita Stolbizer) y a vecinos independientes” para competir por las candidaturas a nivel local.