Kicillof inauguró una Alcaidía en Florencio Varela

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles la Alcaidía de Florencio Varela y recalcó que no proviene de “la escuela del marketing político, de la publicidad, del slogan” sino de “la escuela de los hechos”.

“Los problemas estructurales hay que solucionarlos de raíz”, expresó el mandatario en el acto en el que estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, entre otros funcionarios.

“Estamos en medio de una pandemia y hubo que destinar recursos cuantiosos, enormes” para la infraestructura penitenciaria, resaltó Kicillof y remarcó los fondos que se destinaron al área de salud en el marco de la pandemia por coronavirus.

“Teníamos 883 camas en el sistema público de toda la provincia de Buenos Aires. Triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva y son obras que nos gustan y contribuyen que además dejan el mojón de la reconstrucción”, enfatizó.

“Estamos haciendo 15 hospitales penitenciarios en la provincia que hace que los internos no tengan que asistir a los hospitales y que no se generen riesgos”, agregó tras lo cual reveló que “otro problema es que no hay lugares para construir alcaldías y hubo que avanzar en la Legislatura”.

“Contamos con 25.000 plazas y más del doble de asilados y tenemos que hacer enormes esfuerzos y recursos para mejorar sus condiciones”, acotó.

Luego afirmó que la pandemia por coronavirus dejó en claro “la inmensa fragilidad que tenía el sistema de salud y la falta de coordinación entre los distintos niveles” y agregó: “En tiempos récord de esa debilidad hicimos la principal fortaleza para luchar”.