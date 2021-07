Faurié negó haber estado involucrado en el envío de armas a Bolivia

"Alguien lo pudo haber mandado con desconocimiento de Cancillería", admitió el ex canciller del gobierno macrista.

El ex canciller durante la gestión de Mauricio Macri, Jorge Faurie, afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores “no estuvo involucrado” en el envío de ningún tipo de “material bélico” a Bolivia y sostuvo que los ex funcionarios de la cartera de Seguridad, que estaba a cargo de Patricia Bullrich, “tendrán que aclarar” lo sucedido.

En diálogo con la radio FM Metro, Faurie respondió esta mañana las acusaciones realizadas en contra de su gestión, luego de que ayer el Gobierno de Bolivia denunciara que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina en noviembre de 2019 “material bélico” al régimen de Jeanine Añez para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado contra Evo Morales, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a expresar públicamente su “dolor y vergüenza”.

La información fue difundida a la prensa por el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno encabezado por Mauricio Macri habría proporcionado a Añez y recordó que la represión de 2019 tuvo su punto máximo en las llamadas “masacres de Sacaba y Senkata”.

Faurie dijo hoy que no tiene “idea” de dónde pueden haber obtenido tal información, consideró que si hubo envío de material de Gendarmería habría que averiguar en el Ministerio de Seguridad “cómo hicieron esto” y sostuvo que era posible que la información “no pasara por la Cancillería”. “Alguien lo pudo haber mandado con desconocimiento de Cancillería. La Cancillería no lo mandó, no es un organismo de verificación de otros organismos”, indicó Faurie.

“La Cancillería nunca participó de esto. Durante el momento de la gran inestabilidad política y la salida de Morales, la embajada se ocupó de verificar que lo que estaba ocurriendo en Bolivia seguía el orden constitucional previsto por los bolivianos”, indicó por su parte Faurie.

Además, recordó que “el embajador argentino en La Paz fue recibiendo pedidos de auxilio de miembros del gobierno de Morales que se sentían inseguros y pedían protección y refugio”. “Por eso recibió orden de acoger y tenerlos en la residencia hasta que se pudiera ir aclarando la situación que se estaba viviendo en Bolivia”, completó.