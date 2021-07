La dura carta de Bullrich al Presidente: “Ha llenado a su nación de dolor y vergüenza”

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a responderle al presidente Alberto Fernández, tras el diálogo -que fue televisado- con su par Luis Arce, por el envío de armas a Bolivia durante la gestación del golpe de Estado en ese país. “Ha llenado a su nación de dolor y vergüenza”, asegura la titular del PRO.

Si bien la ex funcionaria había asegurado hace algunos días que “no pasó por sus manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana” y el ex canciller Jorge Faurié dijo desconocer el envío de armas a Bolivia, explicó que el 11 de noviembre de 2019 “la ANMAC (Agencia Nacional de Material Controlado) autorizó el traslado al Estado Plurinacional de Bolivia de diez pistolas semiautomáticas; dos escopetas de repetición; cinco carabinas automáticas; dos ametralladoras; dos fusiles de repetición; doce chalecos antibalas; doce cascos balísticos; dos escudos balísticos; dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres, de las cuales 3600 eran calibre 12-70. También se habilitó el traslado de once miembros de la GNA”.

“Debe aclararse además que la totalidad de las autoridades del gobierno del Sr. Evo Morales renunciaron entre el 11 y el 12 de noviembre de 2019. El último en hacerlo fue el ministro de Defensa. Este dato no se le puede pasar por alto a usted, Sr. Presidente, ya que la carta a causa de la cual usted se apresuró a pedir disculpas está fechada el 13 de noviembre de 2019; es decir, cuando el ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros, ya había renunciado y mal podía entonces enviar en carácter oficial una nota de agradecimiento”, manifiesta en otro tramo.

Y advierte: “Dolor y vergüenza causa la imprudencia, la impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un partido diferente al suyo”.

“La complejidad de la cuestión y el honor de la República exigían a usted una mayor diligencia antes de comprometer el honor de la nación pidiendo disculpas injustificadamente apenas le llegó la copia de una carta cuyo supuesto autor ni siquiera reconoce. Pero aun en medio del dolor al que el pueblo argentino está sometido por el duelo de miles de muertes que no deberían haber ocurrido, por el pésimo manejo de una pandemia que la casi totalidad de los países han encarado de mejor manera, por la quiebra y la pobreza, usted se ha hecho tiempo para embarcarse en estas operaciones de desprestigio, sin valorar siquiera el daño que producía a la nación con su imprudente respuesta“, amplía el texto, que concluye señalando: “Ha llenado a su nación de dolor y de vergüenza“.

La respuesta de Bullrich al Presidente by Info Región on Scribd