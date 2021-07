Jorge Macri bajó su precandidatura

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, anunció este jueves que no encabezará una lista de precandidatos a diputados nacionales del PRO en las próximas elecciones y sostuvo que buscará que se logré una nómina de unidad en Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

“He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo más grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo”, expresó el jefe comunal en el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter y en el que adjuntó una foto junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Con esta decisión, por el momento competirían dos listas en la interna de Juntos, la nueva denominación que tendrá Juntos por el Cambio en la Provincia. La del PRO que encabezaría Diego Santilli, impulsado principalmente por Rodríguez Larreta, y la de la UCR que lideraría Facundo Manes.

“De hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única. Porque dividirnos es un error que termina beneficiando al Gobierno. Poner en riesgo el futuro del proyecto por algunos nombres en una lista es un costo innecesario”, advirtió Jorge Macri.

Recalcó que “la unidad de Juntos por el Cambio no está garantizada” e insistió: “Todos tenemos que trabajar para cuidarla y fortalecerla”.

“A la sociedad tenemos que llevarle soluciones, no problemas. El país está sin rumbo: la plata no alcanza, la pobreza sigue creciendo, no se genera empleo y el futuro es una incógnita. En este contexto, ir a las PASO sería llevarle a la sociedad los problemas de los políticos”, sentenció.

Uno de los primeros que felicitó al jefe comunal por su decisión fue Rodríguez Larreta. “Valoro mucho a Jorge Macri y su decisión es una gran muestra de grandeza y compromiso. Su rol es muy importante para la consolidación del PRO en la Provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento de la unidad de Juntos por el Cambio. Vamos a seguir trabajando juntos en esa dirección”, manifestó.