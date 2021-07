Tolosa Paz y Gollán encabezarán la lista del Frente de Todos en la Provincia

El Frente de Todos presentó esta tarde a los precandidatos rumbo a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También dijeron presente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La presentación se desarrolló en la fábrica Queruclor de la localidad de Garín, partido de Escobar. El Presidente y la Vicepresidenta se mostraron en primer plano, secundados por Massa y Kicillof, pero los precandidatos Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Leandro Santoro y Gisella Marziotta. “La vida que queremos”, es el lema del frente para estas elecciones.

Alberto Fernández advirtió que todos son personas que “conciben la sociedad de distinta forma”. “Hay quienes creen en una sociedad para todos y hay quienes creen en una sociedad para pocos”, señaló. “Recibimos un país en terapia intensiva y a los tres meses nos contagiamos el Covid, pero seguimos pensando en los que trabajan y producen, felices de auxiliarlos, felices de los empresarios que siguen apostando al país”, remarcó, aludiendo a los programas Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Ellos nos endeudaron y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Sabemos que los argentinos y las argentinas no pueden esperar más y no le podemos pedir más (…) Defendemos los derechos de los argentinos y nos llaman trogloditas”, advirtió, pero aclaró más allá de las urgencias, continuaron con el plan de gobierno y cumpliendo las promesas electorales. “Seguimos reconociendo derechos en la Argentina, de las mujeres, dictamos la ley del IVE y de los 1000 días. Nosotros no hicimos campaña porque queríamos ver cómo hacerlo, pero los trabajadores y los jubilados dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias”, resumió.

A renglón seguido, advirtió que los peronista dicen lo que piensan y no necesitan de coaching. “Todos tenemos en claro qué intereses representamos, por eso todo este tiempo desarrollamos el cuidado de todos los y las argentinas. Nos dijeron cosas asombrosas, yo me convertí en un dictador, y la verdad es que lo único que hacemos es cuidarlos. En este contexto venimos a proponerles que nos sigan acompañando, venimos a traer a nuestro mejores hombres y nuestras mejores mujeres. Todos han trabajado con nosotros codo a codo en este tiempo”, sostuvo, respecto a los precandidatos del escenario. “Volveremos a ser felices, volveremos a hacer la vida que nos merecemos en una argentina que aún nos debemos, más justa, más igualitaria y más solidaria”, completó.

“Estamos ante una elección y un país, etapa de nuestra vida, inédita. Nunca habíamos ido a una disputa por los cargos electorales en estas condiciones. Debemos ser muy cuidadososo y debemos tener, en homenaje a los que ya no están y a los que se salvaron, una nueva forma de discutir. Que no sea para el márketing o la frase más inegniosa para que te levanten en el graph de la tele. Es una excelente oportunidad para que lejos de discutir de anécdotas, nombres y adjetivaciones, comencemos a discturir de políticas, lo que nos tocó pasar, los errores y los aciertos. Todos, como fuerzas políticas, han gobernado la Argentina”, reflexionó la Vicepresidenta. “Todos han estado en el Gobierno pero no todas las consecuencias son iguales”, apuntó.

Consideró que “una de las cosas que se deben discutir” en el marco de la campaña es “cómo” y “quiénes” van a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contraída durante la gestión de Mauricio Macri. “Probamos con el modelo industrial y dio resultado porque la Argentina durante 12 años y medio creció en base a la producción y el trabajo”, remarcó, y llamó a las fuerzas a dar un debate real. “Hablemos sin beneficio de inventario”, convocó. “Es imprescindible que esta etapa que vamos a abordar los hagamos desde la responsabilidad y la seriedad en la discución”, insistió Cristina.

“Es importante decirlo en la campaña , los precandidatos que estamos presentando representan las ideas y los proyectos que tenemos”, aseguró Axel Kicillof, quien consideró que es un “momento bisagra”. “Estamos en ese momento bisagra, estamos dando vuelta la página porque la salida de la pandemia es la vacuna”, apuntó. En ese sentido, valoró: “Nuestros candidatos expresan un renacimiento que nos toca llevar adelante, nos toca recuperar los ingresos y el trabajo. Tenemos a los mejores candidatos, pero el verdadero candidato es la ´unidad´”.

Antes, Sergio Massa consideró: “Estar acá, en una fábrica, con trabajadores, empresarios y el Estado, refleja lo que se va a discutir en los próximos meses”, y cuestionó que “aparecen candidatos que pasan de un lugar a otro como si no importara si tiene arraigo con el lugar en el que va a gobernar”, en referencia a María Eugenia Vidal y Diego Santilli. “Aparecen discusiones que son de soluciones mágicas y entonces, quienes cerraron y explotaron escuelas hablan de educación; quienes endudaron a la Argentina, hablan de salud económica. Lo que tenemos que hacer es contarle a la gente que tenemos que elegir diputados para ayudar a nuestro Presidente, a ratificar un contrato que en 2019 firmamos con la ciudadanía pero que lamentablemente con la pandemia fue en pausa”, apuntó y se comprometió a trabajar para que los argentinos “renueven la confianza” en el Frente de Todos.

Sergio Palazzo, titular de La Banciara y líder de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, ocupará el cuarto lugar en la lista de candidatos de esa provincia y el primero entre los sindicalistas. Mónica Macha también confirmó su precandidatura.