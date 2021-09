“El domingo va a salir el sol en la provincia y va a iluminar a la Argentina”, vaticinó Manes en su cierre de campaña

"No podemos enfrentar esta crisis y cambiar la tendencia decadente crónica de nuestro país con las mismas practicas de siempre”, recalcó Manes.

“Somos la mejor opción para ganarle al kirchnerismo porque, además de ganarle, queremos transformar el país para que no vuelvan más”, afirmó el neurólogo y precandidato de #DarElPaso, Facundo Manes, en su acto de cierre de campaña. “Ya le ganamos y volvieron”, agregó el radical, en una clara crítica al oficialismo que no esconde diferencias con la gestión de Mauricio Macri.

Desde el club Progreso de Quilmes, Manes buscó mostrar la diferencia entre “lo viejo y lo nuevo” al sostener que se necesitan “respuestas innovadoras y honestas porque está visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan”.

Acerca de su falta de experiencia, se preguntó: “Cuál es la nueva excusa de los que administran la decadencia argentina? Que no tenemos experiencia. ¿Pero de qué experiencia nos hablan los que ya tuvieron la oportunidad de gobernar? ¿La experiencia que nos llevó a esta decadencia crónica? ¿La que provocó que casi la mitad de los argentinos sean pobres? ¿La que generó una inflación imparable que cada día se come más y más nuestros salarios?”.

Y continuó: “¿La que llevó al cierre de las escuelas mientras ellos se reunían y festejaban? ¿La que hizo a nuestras familias rehenes de la inseguridad? ¿La que nos divide con una grieta cada vez más grande? ¿La experiencia de los que no se animan a debatir?”.

“Es hora de hacer lo que todavía nadie se animó a hacer. Los argentinos queremos crear riqueza, no repartir la pobreza. Es hora de tratar las causas de nuestros problemas, de sanar de verdad a nuestro país. ¡El mundo cambió! El mundo se basa en la educación, en la ciencia, en la tecnología y su vinculación con la producción. Por eso no proponemos solo mejorar un poco con un parche acá o allá. Tenemos que hacer las cosas de una manera radicalmente diferente. Empezar una verdadera revolución. La revolución del conocimiento”, continuó el precandidato radical.

En sintonía con esto, sostuvo: “Por eso es prioridad que todos los chicos reciban una nutrición adecuada y estimulación cognitiva y emocional desde el nacimiento. Que padres y madres que trabajan puedan dejar a sus hijos en centros de enseñanza donde los cuiden, alimenten y estimulen a aprender. Esta revolución necesita que la formación y el talento de las trabajadoras y de los trabajadores argentinos sean el motor para que nuestras empresas puedan competir en un mundo cada vez más calificado”.

Entre Marechal y Piazzola

En su discurso, el precandidato se mostró optimista en que derrotará a la lista que encabeza el exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, pero fue más allá y dejó en claro que llegó a la política para quedarse.

Manes, volvió a tomar distancia de sus rivales internos y sus prácticas políticas. “Tenemos que superar esta grieta que nos embrutece y nos empobrece, y la mejor manera de hacerlo es con lo que estamos haciendo acá: un salto por arriba al laberinto, como decía Marechal”, afirmó.

Tampoco faltaron las críticas al Gobierno. Si bien reconoció las dificultades provocadas por la pandemia de coronavirus, fustigó con dureza tanto al Gobierno nacional como al provincial de Axel Kicillof.

Al mandatario bonaerense le enrostró “el desastre que hizo con la educación, con las escuelas cerradas durante un año y medio” y que “siete de cada diez pibes del conurbano son pobres”.

A Alberto Fernández, en tanto, le recordó el polémico festejo de cumpleaños en Fabiola Yáñez en plena cuarentena estricta. “Mientras la gente estaba encerrada ellos se sacaban fotos en Olivos y usaban los privilegios del poder”, recalcó.

En el final, Manes volvió a mostrar su optimismo de cara a las primarias. “Algunos dicen que el domingo vamos a perder. Yo les quiero decir que el domingo va a salir el sol en la provincia de Buenos Aires y va a iluminar a toda la Argentina”, sentenció.

Sobre el final, arengó a su tropa y mandó un mensaje de entusiasmo de cara al domingo: “Les pido, es que de acá al domingo hablen con cada amiga, amigo, con cada vecino y vecina y díganle que en esta elección nos jugamos nuestro futuro. Y les pido una energía extra a los fiscales. En esta elección tenemos la oportunidad de convertir la resignación y el miedo en esperanza”.

“Piazzola, dijo una vez una frase que me marcó: ‘La música es el lenguaje universal de la humanidad’. Y hoy yo les digo a ustedes: el voto es el lenguaje universal de la rebeldía. El voto es la palabra a la que ellos más le temen. Es la voz de millones de personas que no se resignan a aceptar las mismas prácticas de siempre. Que le dicen basta a las divisiones que nos separan. Que deciden no renunciar a la argentina. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final”, cerró Manes.

Apoyo cerrado de la UCR

En una continuación del almuerzo en el que unas horas antes había recibido el apoyo de la primera plana de la UCR a nivel nacional, Manes dio su discurso -de estrictos 15 minutos- acompañado de los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy).

También estuvieron sobre el senador Martín Lousteau y el precandidato a diputado nacional por la Capital Federal Martín Tetaz, quienes precedieron al médico quilmeño criado en la bonaerense Salto.