El Taladro igualó con Newell´s en la despedida de Maxi Rodríguez

Banfield igualó con Newell´s Old Boys en el Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia, en el marco de la despedida de Maximiliano Rodríguez. El encuentro por la penúltima fecha del Torneo Socios de la Liga Profesional (LPF) finalizó 0-0. El arquero Facundo Cambeses, la figura de la cancha, le atajó un penal al ingresado Fernando Belluschi, en el segundo minuto de descuento del complemento.

Newell’s jugó mejor en el comienzo y en el final del primer tiempo, cuando la pelota pasó por los pies de “Maxi” Rodríguez y, en menor medida, de Pablo Pérez, y tuvo dos llegadas claras con remates del homenajeado.

Banfield, que tuvo menos la pelota, se adueñó del desarrollo en el tramo central de la primera etapa y generó su situación más propicia a los 25′ con un tiro libre pasado de Urzi desde la izquierda, que Maldonado metió por atrás y Sosa tiró con el pecho arriba del travesaño, cuando había quedado solo frente al arco.

“Maxi” Rodríguez mostró una pincelada de su talento a los 37 minutos en un pase preciso a Francisco González por la derecha, en una jugada en la que Cacciabue lo dejó solo a Rodríguez por la izquierda del área, pero el arquero Cambeses salvó su arco con una atajada magistral.

El complemento fue similar a la etapa inicial, entre un Newell’s que dominó más tiempo el juego y que generó tres llegadas claras, una salvada por Quinteros y las otras dos bien conjuradas por el arquero Cambeces. En el último minuto, Mauro Vigliano cobró un penal que el experimentado volante ofensivo pateó a la derecha del arquero, que se lo adivinó y atajó, y también se quedó con el rebote.

Maxi Rodríguez, que lloró de emoción antes y después del partido, se abrazó con todos sus compañeros antes de entrar y cuando salió a los 11 (su número) minutos del complemento. “Me voy con esta alegría, con esto que es muy lindo y lo mejor que hay. Le agradezco a mi familia, que siempre me dio la fuerza en esta carrera que te desgasta mucho y ellos son los que te bancan, y a la gente, que es lo más grande”, dijo a modo de despedida. “Siempre me brindé por todas las camisetas, en especial por la de Newell’s y la de la selección”, declaró finalmente Maximiliano Rodríguez a la Televisión Pública, desde el campo de juego, en la emocionante despedida del mejor jugador del club en los últimos 20 años.

La ficha del partido

Newell’s: Alan Aguerre; Franco Escobar, Diego Calcaterra, José María Canale y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Julián Fernández, Pablo Pérez y Francisco González; Maximiliano Rodríguez y Juan Garro. DT: Adrián Taffarel.

Banfield: Facundo Cambeses; Leonardo Flores, Alexis Maldonado, Alexis Sosa y Franco Quinteros; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Domingo, Giuliano Galoppo y Agustín Urzi; Ramiro Enríquez y Juan Manuel Cruz. DT: Diego Dabove.

Cambios en el segundo tiempo: 11′ Nazareno Funez por Maximiliano Rodríguez (N); 22′ Jesús Dátolo por Urzi (B); 23′ Ramiro Sordo por Francisco González (N) y Justo Giani por Garro (N); 33′ Luciano Pons por Enrique (B); 34′ Nicolás Castro por Cacciabue (N) y Fernando Belluschi por Pablo Pérez (N); 38′ Julián Eseiza por Julio Cruz (B) y Nicolás Linares por Domingo (B).

Amonestados: Escobar y Giani (N). Quinteros y Flores (B).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa (Newell’s).