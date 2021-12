Sin acuerdo, Ruiz Malec habló sobre la paritaria de los trabajadores de la salud

La ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, habló de la paritaria de los trabajadores de la salud, que no fue cerrada: Las Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) reclama la convocatoria. “Siempre apostamos al diálogo pero tenemos compromisos por cumplir”, sostuvo la funcionaria.

Cicop reiteró ayer su reclamo de recomposición salarial, así como también un “reconocimiento al equipo de salud”. “El gobierno provincial reabrió la discusión salarial con los docentes y los estatales, en los dos casos hubo acuerdo con los gremios mayoritarios”, remarcó el gremio. “Teníamos acordado en septiembre reabrir la paritaria en diciembre, con todos menos con Cicop, no pudimos llegar a un acuerdo, por eso el gobierno le dio un aumento mayor”, señaló al referirse al aumento salarial por decreto que otorgó la Provincia en octubre pasado, con el cual se alcanzará una suba del 46,5% durante 2021.

“Siempre apostamos al diálogo pero tenemos compromisos por cumplir. Estamos llamando a otros gremios, tenemos compromisos firmados y hay que cumplirlos“, sentenció.

Valoró, en tanto, el acuerdo alcanzado con docentes y estatales. “Las dos paritarias más grandes del Estado provincial ya están cerradas”, dijo la Ministra en declaraciones realizadas a radio Provincia.

Malec precisó que “en diciembre era el compromiso de ir monitoreando la inflación”, y como “se necesitaron refuerzos por la inflación”, el Gobierno “cumplió con su palabra”.”Ahora estamos por negociar la paritaria 2022”, según adelantó. “Es como una paritaria constante, pero es la manera que tenemos para que los salarios no sean superados por la inflación, y de a poco ir recuperando lo perdido en la gestión anterior. Pactamos acuerdos en base a la inflación”, añadió.

Destacó que pactar una “agenda previsible” permitió, por ejemplo, ampliar el régimen de licencias, donde el Estado y los gremios llegaron a un acuerdo. “Pactar ese horizonte es posible cuando el gremio confía que el Estado abrirá la negociación si es necesario que es lo que pasó”, subrayó.

Acuerdos

ATE Provincia de Buenos Aires cerró un acuerdo paritario para el último mes del año que ronda el 8% y que en el acumulado total del 2021 representa un 54% promedio. Asimismo, se asumió el compromiso de discutir salario del 2022 a partir del mes de enero. La culminación de la paritaria 2021 y el comienzo de la discusión 2022 en el primer mes del año próximo, son datos concretos del inicio del camino de la recuperación del salario, seriamente dañado durante los años del Gobierno de María Eugenia VIDAL.

El gobierno bonaerense propuso a los gremios docentes que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Amet, Sadop, Suteba, FEB y Udocba) un nuevo incremento salarial que representa una suba acumulada en lo que va del año del 53,9%, por lo que la propuesta ahora será analizada por los maestros, informó el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.