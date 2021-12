Spiderman: No way home, el fan service definitivo

En detalle En esta película se plantea abiertamente uno de los que parecen ser los pilares fundamentales de cara al futuro del MCU: el multiverso. Dirección – 6.0 Guión – 4.0 Fotografía e iluminación – 8.0 Actuación – 10.0 Diseño de sonido – 7.8 Lo mejor Las actuaciones. El elenco en su totalidad está conformado a la perfección, y cada personaje tiene sus momentos clave. Para mejorar La película peca de ser predecible y carece de un conflicto sólido para llevar adelante la trama.

(Nota libre de spoilers) Después de que Mysterio revelara la identidad de Spiderman a todo el mundo, Peter Parker, desesperado por recuperar su vida y volver a la normalidad, acude a Doctor Strange en búsqueda de ayuda, pero algo sale mal y el multiverso se convierte en la mayor amenaza hasta el momento.

Es innegable que el estreno de Spiderman: No way home, dirigida por Jon Watts, es definitivamente el estreno cinematográfico del año, y a pocos días de su estreno es una afirmación ya comprobable al analizar los números de taquilla. También sea, probablemente, una de las películas cuya llegada ha sido de las más esperadas de todo el Universo Marvel, gracias a la infinidad de especulaciones, spoilers y filtraciones que se han generado durante todo este último año en relación a su estreno.

Siguiendo con la continuidad de la línea temporal de Spiderman: Far from home, esta última película del MCU (Universo cinematográfico de Marvel) se sitúa tras la enorme revelación de la identidad de Peter Parker. Una sociedad enloquecida respaldada por medios de comunicación totalmente punitivistas, convierten al joven Spidey en el blanco de las masas (olvidándose completamente de que básicamente había sido él quien salvó el mundo) para colocarlo bajo todos los reflectores y buscando a toda costa que tenga una condena por la muerte de Mysterio (Jake Gyllenhaal). Esto no solo pone patas para arriba su vida y lo enfrenta ante una multitud sin tener un ápice de intimidad y viendo cómo su vida queda completamente expuesta, sino que también afecta directamente a su entorno: MJ, Ned y su tía May sufren las consecuencias inmediatas del revuelo mediático.

En esta película se plantea abiertamente uno de los que parecen ser los pilares fundamentales de cara al futuro del MCU: el multiverso. Un detonante que comienza a poner patas para arriba a la Ciudad de Nueva York al hacer posible la presencia de varias líneas temporales, varios universos paralelos con personajes específicos que pertenecen a cada uno de ellos, pero que por determinadas circunstancias se hacen presentes en un universo que no es el suyo. Este suceso no es menor, y se sitúa como una de las problemáticas más significativas, no sólo en esta película, sino también, y por lo visto en los trailers de futuros estrenos (como es la próxima película de Dr. Strange), en todas las líneas narrativas que vendrán.

Como producto cinematográfico, la película peca de ser predecible. Más allá de que carece de un conflicto sólido para llevar adelante la trama, la mayoría de las cosas que suceden resultan bastante convenientes para hacer avanzar la historia, casi como si estuvieran colocadas estratégicamente para que funcione, aunque en muchos momentos hace agua o las acciones no tienen el sustento suficiente. Es por esto, que podría haber sido tranquilamente, una película olvidable.

Pero dejando de lado esto, es preciso destacar que es imposible analizarla únicamente de esa manera, sin mencionar que apunta definitivamente a ser una película destinada a cumplir el rol de fan service, y en ese punto, es brillante. Construye infinidad de momentos con fines nostálgicos para los fans acérrimos de los cómics y de las películas anteriores, para aquellos niños que se deleitaron con las primeras películas de Spiderman y hoy ya siendo adultos vuelven al cine a vivir una experiencia que englobe el pasado y el presente. Y eso está. Los aplausos y gritos desenfrenados del público en los cines, no son casualidad. Spiderman: No way home, le cumple todos los caprichos y deseos al fan.

La organización resolutiva de la historia y elección de elenco está específicamente pensada para que esto suceda, por más que esto no tenga una relevancia mayor en relación a la línea estructural que atraviesa el conjunto de películas de Marvel. Más bien, resulta ser una obra de “burbuja”, que no parece tener consecuencias mayores para las tramas anteriores ni las que vendrán. También cabría mencionar que por la clara decisión de apuntar a generar un impacto nostálgico y de vitoreo colectivo, la película tiene problemas de tiempos. La primera mitad resulta lenta y hasta un tanto aburrida por la falta de ritmo, mientras que en la segunda mitad parece que todo el tiempo se está corriendo una carrera evitable. Se abren demasiadas puntas y se presentan múltiples personajes con historias diversas y ricas para contar, pero se elige darles menos tiempo en pantalla para priorizar la acción, lo que obtiene como consecuencia que algunos momentos que podrían garantizar mucha más emoción, queden bastante tibios por falta de profundización.

Un punto a destacar con creces sin duda son las actuaciones. El elenco en su totalidad está conformado a la perfección, y cada personaje tiene sus momentos clave en el que saca a relucir sus tintes más oscuros, emotivos y cómicos. Pero hay dos personajes que en particular merecen llevarse todos los aplausos y reconocimientos: Por un lado nos encontramos con un Spiderman que ha madurado en su construcción global, interpretado por un Tom Holland que ha entendido a la perfección cómo llevar a la pantalla este personaje, y lo demuestra un poco más en cada película. Por otro, vuelve a cobrar vida el entrañable personaje del Duende Verde, interpretado por un talentosísimo Willem Dafoe que brinda absolutamente todo de su actuación para dejarlo en esta película.

Es innegable que del mismo modo que lo hacen Infinity War o Endgame, de las que todavía nos cuesta cerrar ciertas heridas, No way home se sube al tren del hype, yendo directamente en busca del fan y de cumplirle todas sus fantasías, pero también de darle algunos golpes bajos para que salga del cine con lágrimas en los ojos y una sensación ambigua de satisfacción y de tristeza al mismo tiempo. Al ser expuesto como uno de los estrenos más importantes del MCU y con toda la expectativa que eso conlleva, podemos decretar que es una película que dividirá aguas entre aquellos fans que la considerarán perfecta, y aquellos que, sin dejar de valorar todos sus puntos fuertes, también hablarán de aquellos puntos débiles que tiene, y de sobra.

Ficha de la película

Título original: Spiderman: No way home

Año: 2021

Duración: 2 horas, 29 minutos

Género: Acción, Aventura, Fantasía

Dirección: Jon Watts

Guión: Chris McKenna, Erik Sommers

Reparto: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Dónder ver: en cines