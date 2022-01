Coronavirus: convocan a voluntarios de Avellaneda, Lanús y La Plata para un estudio

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a través de la dirección de Investigación y Cooperación Técnica, convoca a voluntarios mayores de 18 años que aún no hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 y que cuenten con el esquema inicial de la vacuna Sinopharm (2 dosis) o de la Sputnik (componente 1 y 2), y que hayan recibido la última dosis en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120.

La investigación analizará la presencia de anticuerpos dirigidos contra SARS-CoV-2 y la capacidad neutralizante frente a distintas variantes inducidos por una dosis de refuerzo. Se evaluará además la seguridad de dicha dosis de refuerzo que se aplicará con un intervalo entre 90 y 120 días en relación a la segunda dosis.

Desde la cartera sanitaria que conduce Nicolás Kreplak explican que “gracias a la voluntad de las personas que han participado en estudios previos, se ha logrado contribuir de manera esencial a la generación de conocimiento científico que ha beneficiado a toda la población”. Argentina es uno de los países que cuenta con una de las mayores tasas de cobertura de vacunación contra COVID-19 del mundo, a partir de las estrategias para la provisión de vacunas y la adhesión de la población a la campaña de vacunación.

Del estudio participarán los hospitales provinciales San Martín, San Juan de Dios, Rossi y San Roque de La Plata, Fiorito de Avellaneda y Evita de Lanús. También, el Instituto Leloir, el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS) CONICET-Universidad de Buenos Aires y el laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Exactas-UNLP.

Las condiciones para voluntarios

Ser mayor de 18 años

Residir en las zonas de La Plata, Lanús o Avellaneda

Poseer esquema con 2 dosis de Sinopharm o Sputnik componente 1 y 2, cuya última dosis haya sido aplicada en un plazo no menor a 60 días y no mayor a 120

No haber recibido dosis de refuerzo

No estar cursando o haber cursado la enfermedad COVID-19

No ser inmunocomprometido/a

No estar embarazada o planificar embarazo en los próximos meses

Sobre el estudio

Las y los seleccionados serán contactados para despejar dudas, acordar turnos de extracción de sangre y firma de consentimiento informado. Además, se realizarán preguntas relacionadas a la presencia de factores de riesgo y diagnósticos previos de COVID-19.

Luego, se realizará una extracción de 2 ml de sangre y el día pautado se aplicará la dosis de refuerzo. Cada persona contará con seguimiento telefónico durante 7 días. Serán convocadas a 3 extracciones de sangre para continuar con el estudio.

A quienes les interese participar y cumplan con los requisitos mencionados, se les solicita completar el siguiente formulario que aparece ingresando en el siguiente link: https://forms.gle/H5NcWjsXt1mcvGdh6