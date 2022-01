Ahora 12, fundamental ante la “incipiente recuperación del consumo”

Tal como se esperaba, el programa Ahora 12 fue relanzado pero con cambios. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacaron esta herramienta que no sólo favorece el consumo sino que también impacta en la producción nacional. “Es un apoyo en medio de una incipiente recuperación”, destacaron.

“La prórroga representa un apoyo al sector comercial, en medio de una incipiente recuperación del consumo, tras la profunda crisis que generó la pandemia”, señaló la CAME tras la confirmación de la prórroga del programa Ahora 12, que permite comprar (desde hora y hasta el 30 de junio) hasta en 24 cuotas. La eliminación de la posibilidad de 30 cuotas es una de las modificaciones.

Continuarán los planes de pago en 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas, con una tasa nominal anual del 31% en los tres primeros y del 36% en los dos restantes.

Junto con la extensión, se dispone la continuidad de la financiación en 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés. Se mantienen los rubros alcanzados por el programa, aunque con actualización en el tope de algunos montos: anteojos y lentes de contacto pasan de $15.000 mil a 20.000; y motos, cuyo precio final no podrá ser superior a los 300 mil pesos (antes el límite era de 250 mil pesos).

El presidente de la CAME, Alfredo González, comentó la centralidad que el programa tiene para la actividad: “Se trata de una herramienta que se fue afianzando a lo largo de los años, y que beneficia no solo al comercio fomentando el consumo, sino también a la producción nacional, financiando bienes y servicios prestados en el país”. “Es una acertada medida que favorece el consumo y propicia que las pymes de las economías locales sigan recuperándose, en un contexto en el que la reactivación resulta imprescindible”, apuntó Fabián Tarrío, director del sector comercial de CAME.

Los productos y servicios adquiridos con Ahora 12 deben ser de producción nacional y se pueden comprar online y en los locales adheridos de todo el país, identificados por el cartel del programa en sus vidrieras, los siete días de la semana, con todas las tarjetas de crédito con las que el comercio se encuentre adherido.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ahora 12 cerró 2021 con un récord histórico: el nivel de facturación y los volúmenes de operaciones crecieron sustancialmente en términos interanuales, un 85% y un 25% respectivamente. El nivel de facturación en todo 2021 por ventas de Ahora 12 fue de 944 millones de pesos y la cantidad de operaciones fue de 71,5 millones.