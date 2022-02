Lorenzetti: “La Corte no va a ceder a ninguna presión”

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, sostuvo hoy que los integrantes del máximo tribunal no cederán ante las presiones luego de la movilización de la semana pasada, y aseguró que el lawfare, del que habla el kirchnerismo, “no existe”.

“Quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido”, recalcó Lorenzetti, al hacer referencia a la marcha que realizaron sectores del oficialismo a Tribunales y recordó que desde su ingreso al tribunal, en 2004, enfrentaron distintas movilizaciones y la respuesta fue la misma.

“La Corte debe ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga”, dijo. Y reiteró: “La garantía que tenemos que dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad y con templanza; no reaccionamos frente a cualquier coyuntura”.

El magistrado agregó que la función del máximo tribunal “es resolver problemas concretos de las personas en nuestro país. La principal preocupación es la seguridad, los jubilados que no tienen adecuadamente su ingreso, los trabajadores”.

El ex titular de la Corte admitió que hay dirigentes que tienen intereses legítimos para reformar el Poder Judicial y es algo entendible, aunque aclaró que “no se puede aceptar es que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, explicó.

Acerca el lawfare al que sectores del oficialismo apelan para hablar de persecución judicial, indicó que si bien respeta todas las opiniones, para él “no existe” y lo que se debe hacer es “aplicar la ley”.

“Yo tengo una relación estrecha académica con la Corte brasileña. Y en el caso de Lula, el juez que resolvió tanto la acusación inicial por el Lava Jato y luego una nulidad presentada por los abogados y en ningún momento hablaron de lawfare; ni Lula ni el juez”, explicó y agregó: “Y eso es lo que hacemos nosotros, nosotros que tenemos que trabajar en base al derecho; si hay pruebas o no hay pruebas, si hay defensas o no hay defensas, lo demás son opiniones”.

“Yo respeto la opinión, pero para mí el lawfare no existe. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Nosotros en la Corte hemos tenido siempre la misma conducta. Yo he dictado fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política. Las mismas decisiones que tomamos ahora las hemos adoptado con los cuatro presidentes que hemos tenido”, concluyó.