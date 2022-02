Cvitanch se lesionó y no estará en el equipo con el que Banfield enfrentará a Gimnasia

El delantero Darío Cvitanich no concentró hoy con el plantel de Banfield, que mañana recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata por la tercera fecha de la Copa de la LPF, por haberse desgarrado en el último entrenamiento realizado en Luis Guillón.

El parte médico oficial del club, difundido esta tarde, dio cuenta que ‘Cvita’ “sufrió un “desgarro en el recto anterior derecho”, en consecuencia, su recuperación le demandará cerca de tres semanas.

El oriundo de Baradero y con último paso por Racing, en el cotejo frente a Sarmiento, de Junín (2-2), en la anterior fecha del torneo, había debutado al inicio de su tercer ciclo en Banfield al ingresar a los 35 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Matías Romero.

En el mismo comunicado se informó que al volante ofensivo Julián Palacios “se le practicaron estudios que confirmaron que padece la rotura meniscal externa de la rodilla izquierda por lo que se le practicará una artroscopia en los próximos días”.

El ex San Lorenzo, que había debutado al ingresar unos minutos frente a su ex equipo en la primera fecha, ya frente a Sarmiento no había sido de la partida por presentar molestias en la rodilla. Su recuperación le demandará un mes, aproximadamente. Por su parte, el delantero Ramiro Enrique, recuperado de una entorsis en el tobillo derecho, este fin de semana se sumó al trabajo normal con el resto del plantel, aunque el entrenador Diego Dabove no lo convocó para el compromiso ante Gimnasia y si lo hizo por primera vez con el delantero paraguayo Erik López, que fue la décima incorporación que sumó el ‘Taladro’.