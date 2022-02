Banfield le quitó el invicto a Platense y quedó puntero en su zona

Banfield se convirtió en la noche del viernes en el nuevo líder de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al vencer de visitante a Platense por 1 a 0 en un partido de la cuarta fecha.



El único gol del “Taladro”, que quedó como único puntero de la zona con 8 puntos (dos victorias y dos empates), fue anotado por Giuliano Galoppo, de tiro libre, a los 43 minutos de la etapa inicial.



El “Calamar” perdió el invicto en el certamen y, con 7 unidades, es ahora uno de los escoltas (con Unión y Defensa y Justicia).



Horas antes del inicio del encuentro se anunció un cambio de árbitro: Ariel Penel por Fernando Rapallini, lesionado. Fue, a juzgar por lo sucedido después, todo un anuncio.

😉➡️ ¡Girtalo de nuevo!



Reviví el gol de Galoppo que le dio el triunfo a Banfield 🟢⚪



💚 #VamosBanfield pic.twitter.com/gRSEXd5BZm — Club A. Banfield (@CAB_oficial) February 26, 2022

Primero Luciano Abecasis tuvo una molestia muscular en el calentamiento previo y debió entrar Emanuel Coronel en Banfield; a los 12m Claudio Spontón también tuvo que modificar su formación con el ingreso de Kevin Andrade por Gastón Suso (lesionado); y Platense sufrió otra baja en el período inicial, la de Horacio Tijanovich, reemplazado por Facundo Russo a los 31m.



Las dos modificaciones condicionaron el rendimiento del local, que había arrancado mejor con circulación rápida por los laterales y búsqueda constante del arco rival, lo que obligó a Banfield a juntar sus líneas cerca de su área y tratar de salir de contra.



No hubo finalmente un dominador claro ni llegadas de riesgo. El primer tiempo se encaminaba a una igualdad justa cuando, a los 43m, Galoppo ejecutó un gran tiro libre (a la izquierda del arquero y por abajo, no hubo jugadores del local que hicieran el “cocodrilo” por detrás de la barrera) y puso el 1-0 visitante.



El segundo tiempo decayó en intensidad, con acciones más de lucha que de juego, que se hizo impreciso.



En ese nuevo escenario la visita, ya en ventaja, se mostró mejor afirmado e incisivo que el dueño de casa, cuyas herramientas para buscar el empate fueron el empuje y el amor propio, pero no tuvo ideas ni claridad conceptual para generar situaciones.



Pero a Spontón le funcionaron los cambios y Platense apretó a tal punto que convirtió a Enrique Bologna en figura: primero le sacó un violento remate a Gonzalo Bergessio y más tarde contuvo un cabezazo de Augusto Schott.



Antes del final, y para estar a tono, en Banfield salió lesionado el debutante Eric López (llega de Atlanta United de la MLS de Estados Unidos). Había ingresado por Cruz a los 19m y se retiró a los 39m. Dabove hizo entrar a Maciel, que cumplió con la tarea de ayudar para quedarse con los tres puntos y subir a lo más alto.



En la próxima fecha, la cuarta, Platense visitará a Unión de Santa Fe (viernes 4 desde las 19.15) y Banfield recibirá en el Florencio Sola a Defensa y Justicia (domingo 6 a partir de las 17).

Síntesis del partido

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Haibrany Ruiz Díaz, Gastón Suso y Juan Infante; Iván Gómez y Hernán Lamberti; Horacio Tijanovich, Ignacio Schor y Nicolás Bertolo; Gonzalo Bergessio. DT: Claudio Spontón.



Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Franco Quinteros; Matías Romero, Nicolás Domingo y Giuliano Galoppo; Agustín Urzi, Juan Manuel Cruz y Juan Pablo Álvarez. DT: Diego Dabove.



Gol en el primer tiempo: 43m Giuliano Galoppo (B).



Cambios: en el primer tiempo, 12m Kevin Andrade por Suso (P); 31m Facundo Russo por Tijanovich (P). En el segundo tiempo, antes de comenzar, Héctor Canteros por Bertolo (P); 19m Eric López por Cruz (B) y Jesús Dátolo por Romero (B); 27m Franco Baldassarra por Lamberti (P) y Rodrigo Contreras por Gómez (P); 30m Juan Andrada por Galoppo (B) y Julián Eseiza por Urzi (B); 39m Alejandro Maciel por López (B).



Amonestados: Andrade, Ruiz Díaz (P); Maldonado, Coronel, Urzi (B).



Incidencia: en el segundo tiempo, 49m expulsado Coronel (B).



Cancha: Platense.



Árbitro: Ariel Penel.