The Fallout: La vida después, una historia sobre lo que sobreviene una tragedia

The fallout es una nueva película original de HBO Max dirigida por Megan Park, que desde el punto de vista de Vada, una adolescente de 16 años, nos cuenta los sucesos posteriores a un terrible atentado escolar.

Este drama adolescente recientemente estrenado sigue los pasos de las múltiples producciones estadounidenses que han salido a la luz buscando retratar, vociferar y combatir una problemática nacional de tamaña magnitud como lo son los atentados con armas en los colegios que se han llevado la vida de muchos estudiantes. Lo que tiene de distintivo es que, a comparación de otras películas o series, no se regocija en el hecho, no se adentra en detalles escabrosos, sino que lo utiliza como trampolín para poner el foco en algo mucho más profundo: qué es lo que pasa después.

Nuestra protagonista es Vada (Jenna Ortega), la hija mayor de una familia típica de padres amorosos y conservadores, y una hermana más pequeña que acude a ella como su confidente y ejemplo todo el tiempo. Tiene 16 años y pocos amigos, por no decir que su único y cercano es Nick, y ambos se jactan de ser “perfil bajo” y criticar a los más populares del colegio por lo ridícula que les resulta esa popularidad. Justamente, sobre esto último trata la charla que tienen la mañana antes de entrar al colegio sin saber que horas después, sus vidas cambiarían para siempre.

Esa mañana en el colegio Vada responde un mensaje de su hermana menor, y pide permiso para ir al baño y poder llamarla por teléfono. Ahí se topa con Mia (Maddie Ziegler), la chica más popular de su clase, con todo su arsenal de cosmética desplegado y arreglándose para las fotos que iban a sacar ese día. La incomodidad entre ellas es evidente, pese a que Mia es amable, Vada pone cierta distancia movida por los nervios de no saber actuar frente a una joven tan distinta a ella. Rápidamente y después de cruzar pocas palabras, comienzan a escucharse estruendosos ruidos provenientes del tiroteo que sucedía afuera. Ambas se meten en un cubículo y se paran en el inodoro para que no las encuentren. Abrazadas, temblando, llorando y con un profundo miedo a morir, atraviesan juntas el peor momento de sus vidas mientras los tiros y los gritos de afuera se consolidan como única banda sonora de esta escena.

Los días posteriores a la tragedia son extraños, nadie sabe cómo actuar, qué decir y qué no. Vada no quiere volver a la escuela por el momento, y sus padres lo respetan, al mismo tiempo que quieren acercarse a ella y contenerla, pero no saben cómo, y terminan entregándose a las decisiones de ella: estar todo el día en pijama durmiendo y sin hablar del tema. En todo momento está presente el atentado escolar a través de los informativos que ve la familia, las listas de fallecidos y los comentarios irónicos y fuera de lugar propios de una niña que cada tanto lanza la hermanita de Vada.

En la soledad de la madrugada, dando vueltas en la cama intentando concretar el sueño, y entre pesadillas constantes, recibe un mensaje de Mia que en primer momento la tiene completamente extrañada: ¿Por qué la chica más popular del colegio quiere hablar con ella?. Este vínculo de apoyo que comienza como un intercambio de mensajes para saber si la otra está bien, termina siendo una constante en sus vidas, hasta que terminan pasando todos los días juntas, ayudándose a superar sus miedos de salir de la casa, el no poder dormir y el no saber qué sentir.

Es posible comparar esta película con la serie, también de HBO, Euphoria. Los puntos en común son claros, pero sobre todas las cosas, hay similitudes al nivel de la construcción de los personajes, por lo que podríamos pensar que tienden a ser bastante estereotipados y caen en lugares comunes.

El personaje de Vada es fácilmente comparable con el de Rue (Zendaya), una adolescente que no se viste como la sociedad espera que se vista una mujer: bermudas largas, pantalones holgados, remerones enormes, y ninguna prenda que marque su cuerpo. Yendo a un plano más psicológico, ambos personajes suelen pasar desapercibidos en la muchedumbre, tienen problemas para lidiar con sus emociones, no pueden hablar de lo que les pasa, se sienten vacías y buscan constantemente estímulos exteriores para sentir algo, por lo que caen en lugares oscuros y peligrosos como lo pueden ser las drogas. Mia, por el contrario, está compuesta por todas las características que conocemos de los típicos personajes “populares”: es rubia de ojos claros, alta y estilizada, con un cuerpo envidiable que no parece de una joven de su edad. Además, baila, tiene miles de seguidores en Instagram, todos la conocen y desean estar cerca de ella. Puede parecer superficial, pero tiene un interior sensible que uno puede valorar cuando logra conocerla.

La evolución de los personajes en su vínculo también es predecible, porque a medida que van pasando las escenas, ya podemos ir haciéndonos a la idea de que Mia será la salvación para Vada, y Vada para ella. El haber vivido juntas y tan de cerca una situación traumática de esta magnitud, va escribiendo su historia y lo que va a pasarles, por lo que es impensado que una logre estar bien sin la otra.

The Fallout es una propuesta interesante desde el punto de vista del relato que se intenta contar, dejando de lado el morbo de mostrar un tiroteo entre jóvenes y regodearse con el número de muertes. Apunta a la profundidad y sensibilidad de empatizar y conocer qué le pasa después de vivir un hecho así, a un adolescente de 16 años que está en plena formación, intentando encontrar un rumbo y descubrir quién es y qué quiere, haciendo hincapié en algo fundamental: no hay una sola manera de transitar un trauma. Esta película muestra múltiples formas de hacerlo, todas válidas y distintas. La importancia de comprender hasta dónde pueden llegar las consecuencias de algo así resulta de vital importancia, y The Fallout logra con grandes actuaciones transmitir la confusión, la depresión, los interrogantes, el enojo, la tristeza y los miedos que atraviesan para siempre a estos jóvenes.

Ficha técnica

Título original: The Fallout

Año: 2022

Duración: 96 minutos

Género: Drama

Dirección: Megan Park

Reparto: Jenna Ortega, Maddie Ziegler, Lumi Pollack, Will Ropp Dónde ver: HBO Max