Banfield ganó en su debut en la Zona Ascenso

Gran debut para el equipo femenino de Banfield, que milita en la Primera B y ya comenzó su camino por el sueño. Se impuso por 2 a 1 ante San Miguel, en el marco de la primera fecha de la Zona Ascenso.

Los dos goles del Taladro los marcó Valentina Bosio, que le permite al conjunto dirigido por Indiana Fernández ilusionarse. En la primera fecha de la Zona Ascenso, Banfield sumó de a tres.

¿Qué viene por delante? En al próxima jornada, Banfield recibe a Puerto Nuevo, visitará en la siguiente fecha a Atlas, para luego recibir a All Boys. En condición de visitante, enfrentará a Sarmiento y disputará en el predio de Luis Guillón el duelo con Argentino de Quilmes. Finalmente, visita a Belgrano, recibe a Argentinos Juniors, enfrenta fuera de casa a Claypole, recibe a Argentino (Rosario) y cierra con Vélez.

¿Cómo se define el ascenso? El primero de la tabla de posiciones final, asciende directo a la Primera A, y luego, se disputará un Reducido por el segundo. Quitando al ascendido, los partidos se disputarán por orden en la tabla de posiciones final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. En cuanto a las semifinales, los ganadores de cuartos se reordenarán de acuerdo a las posiciones de la tabla final: 1° vs 4° y 2° vs 3°. La final será entre los dos ganadores de las semis donde el ganador finalmente asciende a la Primera A.