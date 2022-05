Fútbol femenino: Banfield ya conoce su fixture de la Fase Ascenso

El equipo de fútbol femenino de Banfield ya conoce a sus rivales en la Fase de Ascenso. El fin de semana del 21 de mayo tendrá su debut en condición de visitante ante San Miguel, por la Fecha 1.

El Taladro debutará el 21 de mayo con San Miguel, luego recibe a Puerto Nuevo, visitará en la siguiente fecha a Atlas, para luego recibir a All Boys. En condición de visitante, enfrentará a Sarmiento y disputará en el predio de Luis Guillón el duelo con Argentino de Quilmes. Finalmente, visita a Belgrano, recibe a Argentinos Juniors, enfrenta fuera de casa a Claypole, recibe a Argentino (Rosario) y cierra con Vélez .

Cabe recordar que aún resta una fecha de la Zona Clasificación. Banfield recibirá el domingo, desde las 15.30, a Club Atlético Claypole. Banfield viene de una derrota ante Belgrano, por la fecha 10 del Torneo. El Taladro tiene 18 puntos, producto de tres empates, cinco victorias y una derrota.

La tercera es la vencida, reza el dicho popular y las chicas de Banfield lo hacen carne. Es que desde hace dos años que el equipo femenino se queda en las puertas del ascenso y las jugadoras buscan poder revertir esa situación.

FORMATO DEL TORNEO

El torneo contará con partidos de ida y vuelta. El primero de la tabla de posiciones final, asciende directo a la Primera A.

Luego, se disputará un Reducido por el segundo ascenso: competirán del segundo al noveno de la tabla final. El reducido será en cuartos de final, quitando al ascendido, los partidos se disputan por orden en la tabla de posiciones final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. En cuanto a las semifinales, los ganadores de cuartos se reordenarán de acuerdo a las posiciones de la tabla final: 1° vs 4° y 2° vs 3°. La final será entre los dos ganadores de las semis donde el ganador finalmente asciende a la Primera A.