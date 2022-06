Alberto Fernández participa de la Cumbre de las Américas

El presidente Alberto Fernández participará de la IX Cumbre de las Américas, a donde llevará su mensaje como mandatario nacional y como titular pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El jefe de Estado y su comitiva partieron anoche a las 23.34 desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza y se estima que llegará junto a su comitiva a la ciudad norteamericana cerca de las 11.30 (hora argentina).

Por la tarde, a las 17.15 (hora argentina) se prevé que Fernández realice su primera actividad oficial al mantener una reunión con el presidente de General Motors Internacional, Shilpan Amin.

A las 19, los jefes de Estado participantes serán recibidos por el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden y la Primera Dama, Jill Biden, y momentos después se llevará a cabo la foto oficial, en tanto a las 21, el Presidente participa de la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas.

Fernández viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el canciller Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.

También forman parte de la comitiva el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; su par de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y las secretarias de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, además del jefe de Gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos, y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Fernández intervendrá mañana a las 19.10 de la Argentina en al cumbre en calidad de titular de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y expresará la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones, esto último a raíz de la decisión del país anfitrión de no invitar a esta Cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba. “Vamos a defender la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, se ejerce; y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie”, subrayó ayer sobre la postura que llevará a Los Ángeles.