Una almohada cayó sobre una estufa y casi provoca una desgracia en Claypole

La desesperación envolvió a la dueña de una casa en Claypole cuando una almohada cayó sobre una estufa prendida y comenzó a prenderse fuego. Las llamas se propagaron rápidamente pero los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown se acercaron de inmediato y pudieron sofocar las llamas.

El siniestro se registró en horas del domingo, en una vivienda ubicada en Humberto Primo y Sargento Cabral de Claypole. De acuerdo al relato de los propios moradores, una almohada cayó sobre una estufa prendida y las llamas se esparcieron rápidamente.

“Ante la desesperación para apagar el fuego, una mujer sufrió quemaduras y tuvo que ser asistida“, precisaron los Bomberos, que lograron sofocar las llamas y que la cosa no pasara a mayores. La dueña fue trasladada a un centro de salud por una ambulancia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencia).

A partir de este accidente doméstico que pudo terminar en una desgracia, vale recordar los consejos de profesionales a la hora de calefaccionar hogares frente a las bajas temperaturas. No se deben dejar objetos inflamables cerca de los aparatos que se utilicen para calefaccionar, se debe llamar a un electricista/gasista matriculado para revisar las instalaciones y no se debe dejar estufas prendidas si no hay moradores en la casa.

El día anterior, los Bomberos informaron sobre un incendio en un supermercado de José Mármol, ubicado en Bynnon y Entre Ríos. El fuego arrasó con todo lo que encontró a su paso, pero no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, de acuerdo a la información oficial.