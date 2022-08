El presidente Alberto Fernández encabezó la firma de contratos para la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con lo que se dará por finalizado el proceso licitatorio y se pondrán en marcha los trabajos de la primera etapa. “Es una obra fundamental”, aseguró.

El jefe de Estado consideró que es “una obra fundamental” y destacó que actualmente se registra un “récord de producción de gas en la historia argentina”.

“El Estado tiene el deber de tomar la iniciativa e impulsar las obras necesarias porque no todo le importa al capital privado. El deber de igualar es del Estado, no de una empresa privada. Y el Estado tiene que estar presente, no nos da ninguna vergüenza sino que nos pone orgullosos. No es ir contra el capital privado, sino que es trabajar juntos”, planteó durante la ceremonia que que se realizó esta tarde en la ciudad bonaerense de Salliqueló.

La obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la localidad de Tratayén, en Neuquén, y permitirá ampliar un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en el yacimiento. En su primera etapa la obra permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y se extenderá a lo largo de 558 kilómetros con una inversión estimada en US$ 1.500 millones.

La firma de los contratos se hará en Salliqueló, punto de llegada de esta primera fase del ducto que partirá desde Tratayén, zona donde se concentra la producción de gas de Vaca Muerta.

Las constructoras que resultaron adjudicatarias de la obra civil del gasoducto son la UTE entre Techint y Sacde y la empresa BTU. En tanto, Esuco construirá la planta compresora Mars 100 en la cabecera del gasoducto Mercedes-Cardales en la provincia de Buenos Aires y Tenaris será la proveedora de los caños.