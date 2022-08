La inflación de julio fue la más alta desde 2002 al marcar 7,4%

El temido índice de inflación de julio finalmente vio la luz y le dio la razón a los temerosos, los precios subieron 7,4 por ciento respecto de junio, lo que constituye el salto inflacionario más alto desde abril de 2002, pocos meses después del quiebre de la Convertibilidad.

Con esa cifra, el registro interanual marca un 71 por ciento de incremento, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata de la suba más alta en treinta años, desde enero de 1992, cando había marcado 76%.

En cuanto al acumulado en estos primeros siete meses del año, el guarismo se ubica en el 46,2 por ciento y, según estimaciones privadas, proyecta cerca del 90 por ciento para todo el año.

Las mayores subas se registraron en el rubro Recreación y Cultura, que marcó 13,2% más que en junio, seguida de Equipamiento y mantenimiento del hogar con 10,3% y Restaurantes y hoteles, que creció 9,8%.

Otros rubros destacados, aunque por debajo del promedio general nacional, fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 6,4%; Servicios de agua y electricidad en algunas regiones del país, que impactaron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles hasta 4,6%; Medicina prepaga, que marcó 6,8%; Servicios de telefonía y de conexión a internet con 5,5%; y Servicios educativos de todos los niveles, que subió 6,1%.

En particular, el indicador clave del rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas registró una suba moderada de 6 por ciento según informó el INDEC.