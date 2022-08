Asociaciones de defensa del consumidor no descartan acciones por el tarifazo

El Gobierno anunció esta semana el nuevo esquema tarifario para los servicios de luz, gas y agua. En rigor se trata de una quita de subsidios, pero en el bolsillo de los ciudadanos llega como un tarifazo. Organizaciones que defienden y velan por los derechos de los consumidores no descartan acciones.

El encuentro, que fue virtual, de las asociaciones de consumidores “ante las irregularidades detectadas en los aumentos de tarifas, que son por la obligación del FMI” se concretó ayer. Estudian acciones administrativas, movilización y acciones judiciales “para evitar que se perjudique el patrimonio de los consumidor y del país, si no se formalizan los procedimientos de audiencia pública como ordena la Constitución”.

“El Gobierno tiene que ser más serio no se puede correr atrás del Fondo Monetario Internacional“, advierte Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC). “Tengo la terrible sensación que están actuando sin saber y a los ponchazos, sólo por la orden del FMI, el resultado puede ser catastrófico”, señala en redes sociales.

En este marco, advirtió que “una factura de 1200, con impuestos llega a 3000 pesos. Eso el gobierno no lo tiene en cuenta”.

“Unos 4 millones de usuarios recibirán el aumento, el resto de la población tiene que ir a audiencia pública. Hablaron sin las resoluciones en la mano. Si no hacen otra audiencia pública no van a poder aumentar y si no se hace así va a haber protestas por todos lados“, reflexionó. “Ni gas, ni luz, ni agua están autorizados para tener nuevos aumentos, porque no se realizaron las audiencias públicas“, aclaró.

La secretaria de Energía, Flavia Royón encabezó el pasado martes la conferencia de prensa en la cual se presentó el nuevo esquema de tarifas a partir de la reducción y quita de subsidios para los servicios de luz, gas y agua. Un cambio fundamental es que la primera quita para el caso del gas y la luz será del 20 por ciento y las otras dos, la última se hace efectiva en 2023, será del 40% cada una. En el caso del agua, la quita será de distinta forma según la zona.