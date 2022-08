Cristina Fernández pide ampliar la indagatoria

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó hoy que le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por la obra pública para la “audiencia de mañana”. “Los fiscales montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, advirtió.

“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, señaló en redes sociales.

La novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 comenzó pasadas las 8.30 de hoy en los tribunales de Comodoro Py, con la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Además de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el debate que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2 son juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.

Alrededor de 500 intendentes lanzaron un comunicado donde aseguraron que el juicio oral en el que la vicepresidente está acusada de desviar fondos públicos en favor del empresario Lázaro Báez durante su etapa como mandataria nacional, no es otra cosa que un intento por proscribirla de la actividad política.