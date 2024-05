Se posterga el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona

El juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona fue postergado para el 1 de octubre próximo y, por ahora, se realizará sin la intervención de un jurado popular.

Así lo resolvieron a última hora del martes los integrantes del tribunal oral encargado de celebrar el debate, Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach.

El tribunal rechazó, por ahora, el traslado de los restos de Maradona hacia un mausoleo ubicado en Puerto Madero, denominado “Memorial del Diez”.

¿Por qué se posterga el juicio por la muerte de Diego Maradona?

“Corresponde -por el momento- no hacer lugar a lo requerido por los particulares damnificados, teniendo en cuenta la oposición fundada, por parte de los Defensores Particulares, resultando atendibles los motivos esgrimidos, en miras de no conculcar el derecho de defensa enjuicio y no frustrar las posibles medidas que pudieran ser requeridas”, sostiene la resolución.

La postergación del juicio había sido formalmente pedida por Dalma y Gianina Maradona, dos de los hijos del ex astro futbolístico, ante “la pluralidad de cuestiones que se han ido suscitando por las distintas pretensiones de las partes y que a la fecha restan resolverse”.

Entre esas cuestiones a resolver está el pedido de la defensa de la paramédica Dahiana Madrid “que atañe a la constitución del Órgano de Juicio”, es decir la intervención de un jurado popular.

El juicio fue reprogramado para el 1 de octubre de 2024, a las 9.30, y las audiencias se realizarán semanalmente los martes, miércoles y jueves.

En cuanto al tribunal popular, los jueces recordaron que aún resta confirmar su intervención por lo que, de momento, no hicieron lugar al pedido, lo que –de todos modos- no clausura esa posibilidad.

El tribunal resolvió además hacer lugar a “la grabación y la filmación de la audiencia de debate a celebrarse”, que había sido pedida por la representación de Diego Fernando Maradona, el hijo del ex futbolista y Verónica Ojeda.