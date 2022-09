Lanús perdió con Barracas y profundiza su crisis

Lanús cayó por 2 a 0 ante Barracas Central en un encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional, que tiene al conjunto de Frank Kudelka en el fondo de la tabla con apenas 11 unidades y se commplica de cara al descenso a la segunda categoría.

Desde la llegada de Frank Kudelka al banco granate, Lanús sumó apenas una victoria y no logra revertir la espiral descendente del equipo desde la gestión de Jorge Almirón.

Precisamente un ex Lanús, Pablo Mouche puso el 1 a 0 que no fue convalidado por Silvio Trucco a instancias de su juez de línea, que vio un offside inexistente, pero al recurrir al VAR constataron que el delantero estaba habilitado y que no hubo falta al inicio de la jugada.

Lanús fue descontrol, amonestados Fernando Monetti y Lautaro Acosta mientras que Raúl Loaiza y Tomás Belmonte perdían en el medio y Luciano Boggio no dirigía el juego.

Nada cambió en el segundo tiempo salvo el marcador que el local amplió por el gol de Bruno Sepúlveda y los jugadores que Kudelka mandaba con más desesperación que convicción para sumar en ataque son resultados.

El final tuvo a Lautaro Acosta como portagonista tribuneando ante jugador de Barracas, invitando a pelear a medio al rival y atacando una cára de tele. Sólo, triste y final. Y tendencia en redes.

Síntesis del partido

Barracas Central (2): Cristian Arce; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Juan Ignacio Díaz; Fernando Valenzuela, Iván Tapia, Carlos Arce, Pablo Mouche; Bruno Sepúlveda, Neri Bandiera.

Lanús (0): Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matías Pérez, Yonathan Cabral, Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Raúl Loiza, Luciano Boggio; Franco Troyansky, José Sand, Lautaro Acosta.

Goles: PT, 10m Mouche (BC); ST, 22m Sepúlveda (BC)