Mañana comienza la venta de pasajes de tren de larga distancia: más de 30 boleterías habilitadas

La venta de pasajes en tren para los servicios de larga distancia se iniciará mañana a partir de las 6 para lo cual ya hay gente que se encuentra haciendo cola en las estaciones terminales de Retiro o Constitución, pero desde Trenes Argentinos indicaron que “hay más de 30 estaciones habilitadas para venta de boletos en todo el AMBA“.

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, ratificó hoy a Télam que “desde mañana se ponen a la venta los pasajes para los servicios de larga distancia para la próxima temporada de verano” y que se adoptará “una nueva modalidad para la adquisición de los tickets”.

Pero advirtió, ante la aglomeración de gente en Retiro y Constitución, que “no son los únicos lugares para comprar pasajes”.”El sábado, desde las 6, estarán disponibles los boletos de las formaciones que unen Retiro con Rosario, Córdoba y Tucumán, el martes 15 los que van a Junín, Justo Daract, Bragado y Pehuajó, mientras que el 19 de noviembre los que conectan Plaza Constitución con Mar del Plata y General Guido con Divisadero de Pinamar”, dijo Marinucci.

Aclaró, no obstante, que “los usuarios y usuarias podrán adquirir sus boletos para poder viajar en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web, con un 10% de descuento, por lo que no hay necesidad de hacer largas colas en Retiro o Constitución, porque seguro que hay un lugar de venta más cercano a sus domicilios”.

BOLETERÍAS HABILITADAS

• Alejandro Korn: Lunes a viernes de 7 a 12 y de 13 a 18

• Alta Córdoba: Lunes a viernes de 5:30 a 18:30. Sábados y domingos de 6 a 18:30

• Azul: Lunes, miércoles, jueves de 7 a 22. Martes y viernes de 8 a 10 y de 14 a 22. Sábados de 7 a 15

• Bahía Blanca: Lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 7 a 12

• Bragado: Lunes y miércoles de 8 a 16. martes y jueves de 8 a 12 y de 23 a 6. Viernes de 23 a 2:30 y domingo de 20 a 2:30

• Brandsen: Todos los días de 4 a 22

• Castelli: Lunes a viernes de 2 a 9:30 y de 13 a 21

• Chacabuco: Lunes de 20 a 3:00. Martes, miércoles y jueves de 8 a 12 y de 16 a 3:04. Viernes de 21 a 4:34. Sábados de 20:30 a 4 y domingos de 21:30 a 5:30

• Chascomús: Todos los días de 4 a 20

• Chivilcoy: Lunes de 8 a 12 y de 16 a 00. Martes y jueves de 8 a 12. Miércoles y viernes de 4 a 12 y de 16 a 00. Domingos de 20 a 4

• Constitución: Todos los días de 5 a 21

• Córdoba: Lunes, martes, jueves y viernes de 6 a 18. Miércoles de 6 a 22:30. Sábados de 8 a 15 y domingo de 14:30 a 22:30

• Coronel Suárez: Lunes, martes, jueves y viernes de 6 a 11 y de 13 a 16. Miércoles y sábados de 6 a 10

• Cosquín: Todos los días de 5:30 a 17:30

• Divisadero de Pinamar: Todos los días de 9 a 17

• Dolores: Lunes a viernes 24

• General Guido: Lunes a viernes 24

• General La Madrid: La boletería permanecerá cerrada hasta nuevo aviso

• General Pirán: Lunes a viernes de 0 a 3:15, de 10 a 18 y de 18:30 a 22:30

• Haedo: Horario especial del 12/11 al 21/11: abierto todos los días de 6 a 20

Desde el 22/11 horario habitual: lunes a viernes de 5 a 21

• José C. Paz: Todos los días de 8 a 12:30y de 13:30 a 20

• Junín: Lunes a jueves de 10 a 1.20. Viernes de 10 a 4:30. Sábados de 10 a 1:20 y domingos de 21:30 a 5:30

• La Banda: Horario especial del 12/11: de 6 a 22

Horario especial del 13/11: de 6 a 12

Desde el 14/11 horario habitual: lunes a sábados de 4 a 13

• La Plata: Lunes a viernes 7 a 12 y de 13 a 18

• Las Armas: Lunes a viernes de 0 a 3:15, de 10 a 18 y de 18:30 a 22:30

• Las Flores: Lunes a viernes de 8 a 22 y sábados de 8 a 16

• Lezama: Lunes a viernes de 2 a 9:30 y de 12 a 20

• Madariaga: Todos los días de 9 a 17

• Maipú: Lunes a viernes 24

• Mar del Plata: Todos los días las 24 hs

• Monte: Hasta el 27/11 inclusive, la boletería estará habilitada de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 8 a 16

• Olavarría: Lunes a viernes de 6 a 15 y de 16 a 0. Sábados de 16 a 0

• Once: Horario especial del 12/11 al 21/11: abierto todos los días de 6 a 20

Desde el 22/11 horario habitual: lunes a viernes de 7 a 19:30

• Pigüé: Lunes y jueves de 0 a 5y de 14 a 20M artes de 18 a 0. Miércoles de 0 a 5 y de 17 a 20. Sábados de 0 a 5y de 15 a 18. Domingos de 20 a 0

• Pilar: Lunes a viernes de 8 a 13 y de 13:30 a 19

• Retiro Mitre: Todos los días de 7 a 22

• Retiro San Martín: Todos los días de 5 a 12 y de 13 a 20

• Rodríguez de Busto: Lunes a viernes de 5:30 a 18:30. Sábados y domingos de 6 a 18:30

• Rosario Norte: Lunes, martes, jueves y viernes de 7 a 1. Miércoles de 7 a 6. Sábados y domingos de 19:30 a 3:30

• Rosario Sur: Lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 2. Miércoles de 8 a 5. Sábados de 17 a 2 y domingos de 20 a 5

• Rufino: Los días sábados realizará atención de 5 a 7 y los domingos de 21 a 0:30

• Saavedra – línea Roca: Lunes de 0 a 2. Martes y viernes de 11 a 20. Miércoles de 4 a 10 y de 21 a 0. Jueves de 0 a 2 y de 12 a 20. Sábados de 4 a 10 y domingos de 21 a 0

• San Miguel: Lunes a sábados de 8 a 12:30 y de 13:30 a 20

• San Nicolás: Lunes y viernes de 18 a 3. Martes y miércoles de 8:30 a 17:30 y de 18 a 3. Jueves de 11:30 a 20:45 y de 21 a 6. Sábados y domingos de 18:30 a 3:30

• San Pedro: Todos los días las 24 hs.

• Sevigné: Lunes a viernes de 2 a 9:30 y de 13 a 21

• Sierra de la Ventana: Lunes a viernes de 8 a 12

(La venta se realiza sólo con tarjeta, en el sector perteneciente al Municipio)

• Tapiales: Lunes a sábados de 9 a 17 (sólo venta de pasajes, no realiza devoluciones ni cambios de fecha)

• Temperley: Lunes a viernes de 6 a 12 y de 13 a 19:30

• Tigre: Lunes a viernes hábiles de 6 a 20 (único medio de pago en efectivo)

• Tornquist: La boletería permanecerá cerrada hasta el 21/11 inclusive

Lunes de 0 a 1. Martes y viernes de 11 a 20. Miércoles y domingo de 21 a 0. Jueves de 6 a 12 y de 19 a 23. Sábado de 6 a 12

• Tucumán: Horario especial del 12/11: de 6 a 22

Horario especial del 13/11: de 6 a 12

Desde el 14/11 horario habitual: lunes a viernes de 7 a 16

• Urquiza: Lunes a viernes de 6 a 20 (único medio de pago en efectivo)

• Valle Hermoso: Lunes a viernes de 6 a 8, de 9 a 14 hs. y de 16 a 18. Sábados y domingos de 6 a 7 y de 9 a 18

• Vidal: Lunes a viernes de 10 a 18 y de 19:30 a 2:30

• Villa María: Lunes de 4 a 12. Martes y jueves de 6 a 14. Miércoles de 2:30 a 10:30 y de 19:30 a 3:30. Viernes de 6 a 14 y de 16 a 0. Sábados de 2:30 a 10:30 y domingos de 19:30 a 3:30

• Vivoratá: Todos los días de 10 a 18 y de 19 a 2:30