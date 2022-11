El juicio por el asesinato de Lucas González ya tiene fecha

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 fijó para el 16 de marzo próximo el inicio del juicio oral al que serán sometidos 14 policías de la Ciudad acusados del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en el barrio de Barracas en noviembre de 2021.

Los jueces Marcelo Bartumeu, Ana Dieta y Hugo Navarro dispusieron que el debate se extienda durante 11 jornadas, a lo largo de las cuales juzgarán a los tres policías acusados de matar a Lucas e intentar asesinar a los tres amigos que iban con él en un auto, y a los 11 efectivos imputados por encubrir el hecho para hacerlo pasar como un enfrentamiento con delincuentes.

Un año

Se cumple mañana un año del asesinato y la familia realizará un homenaje. La concentración, que tenía como reclamo principal que se anuncie la fecha del juicio, está prevista para las 19 del próximo jueves 17 frente a la sede judicial ubicada en Talcahuano 550, entre Lavalle y Tucumán.

Héctor y Cintia recordaron que estaban mirando la televisión y en las noticias escucharon que cuatro delincuentes se habían enfrentado con policías en Barracas, por lo que no prestaron más atención y continuaron haciendo sus tareas diarias. “Yo le comenté a que ahí a unas cuadras entrenaba Lucas. Le empecé a mandar mensajes y no me respondía, por lo que algo me alarmó, pero seguí haciéndole la comida para cuando llegara de entrenar. Ese día nunca llegó”, sostuvo Cintia con la voz entrecortada.

En tanto, Héctor recordó que estaba esperando un traslado de la ART por una lesión que había sufrido cuando llegaron dos amigos suyos y le dieron la noticia.

EL CRIMEN DE LUCAS GONZÁLEZ

El crimen de Lucas González sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre del año pasado, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni señales de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López; mientras que por el encubrimiento hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.