Quien es Dina Boluarte, la primera presidente en la historia del Perú desde 1821

Dina Boluarte quien se define como una persona de “izquierda democrática” no tiene un rostro conocido en la región y es una mujer que no podría catalogarse como una líder política tradicional y ni con experiencia real en el poder.

Este miércoles, Dina Boluarte, se convirtió en la primera mujer presidente en la historia del Perú.

“Convoco a la más amplia unidad de todas y de todos los peruanos. Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuerdo, algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas”, llamó en su primer y breve discursos.

Perfil de Dina Boluarte

Boluarte tiene 60 años y es originaria de Chalhuanca, Apurímac, en el sur del país. Es abogada, graduada de la Universidad de San Martín de Porres. Además, tiene una Maestría en Derecho Notarial y Registral en esa misma casa de estudios.

Dina Boluarte Zegarra, tal su nombre completo, había asumido la vicepresidente el 28 de julio de 2021. Fue incluso ministra de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno de Pedro Castillo, destituido hoy por el Congreso tras intentar dar un autogolpe disolviendo el Parlamento.

Su asunción como presidente ocurrió unos días después que el mismo Parlamento la absolviera en una investigación legislativa por una supuesta infracción constitucional.

Dina Boluarte: una carrera

Dina Boluarte comenzó a trabajar en 2007 como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como abogada y jefe de una de sus oficinas.

Su primer intento de incursionar en la política fue en 2018 cuando fue candidata a la alcaldía de Surquillo con el partido Perú Libertario. En agosto de 2021 pidió licencia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para presentarse en las elecciones generales de ese año junto a Castillo. Su cargo era incompatible con las funciones a las que se presentaba.

Entonces su pedido fue denegado. Pero no renunció a su puesto. ¿El motivo? Argumentó que su aventura política podría ser corta y quería asegurarse su plaza. Finalmente renunció.

Finalmente, Dina Boluarte fue electa vicepresidenta en las elecciones generales de 2021, por el partido Perú Libre, en la que la fórmula, encabezada por Pedro Castillo ganó en la segunda vuelta.

Tras asumir, el 29 de julio de ese año fue nombrada ministro de Desarrollo e Inclusión Social y dejó el cargo el 25 de noviembre pasado.

El pensamiento de Dina Boluarte, la nueva presidente del Perú

Su llegada al poder estuvo precedida con algunos encontronazos con la fuerza que la catapultó a la primera línea de la política peruana.

Por algunas desavenencias Dina Boluarte fue expulsada del partido Perú Libre a principio de año. Voceros de la agrupación consideran que la ahora presidente nunca abrazó los ideales del partido.

“Internamente he discrepado de algunos aspectos del ideario de Perú Libre como la estatización generalizada de la economía o la intervención en los medios de comunicación. Sin embargo, no he tenido oportunidad de debatir internamente estos puntos de vista”, afirmó tras ser expulsada.

Su ideario, según afirmó, es de izquierda. “Como miles de peruanos y peruanas, soy de izquierda, pero de izquierda democrática, no totalitaria, ni sectaria que permite la divergencia y la crítica y donde no hay líderes infalibles ni intocables”, afirmó.

Ahora deberá gobernar hasta 2026, aunque muchos creen que Dina Boluarte podría convocar a elecciones anticipadas.

La OEA celebró la asunción de Dina Boluarte

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, celebró el llamamiento a la “unidad nacional” de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte. Además, le ofreció el bloque en favor de “la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática”.

“Reafirmamos el apoyo de la OEA a la democracia”, expresó Almagro en un mensaje de Twitter en el que apeló a “un diálogo incluyente, abierto, franco y respetuoso”.

Saludamos a la Presidenta de Perú @DinaErcilia y su llamado a la unidad nacional.



— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 7, 2022

Previamente, el jefe de la OEA se había pronunciado sobre la crisis política en Perú y al respecto aseguró que “lo ocurrido hoy, al disolver, Pedro Castillo, el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional en el país”. Y agregó que la pretensión de Castillo “es condenable y repudiable desde todo punto de vista”.