Crimen de Fernando Báez Sosa: La defensa adelantó que pedirá la absolución

En la segunda jornada de alegatos en el marco del juicio oral y público por el crimen de Fernando Báez Sosa, el defensor de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, consideró en la apertura de su alegato ante el Tribunal Oral Criminal 1 de la ciudad de Dolores que representa a “ocho condenados por el poder mediático y la opinión pública”.

“Considero que es otra forma de presionar al Poder Judicial y obtener una sentencia que tiene que ver con la opinión pública”, aseguró Tomei ante los jueces y agregó: “Cualquier sentencia que sea contraria a la prisión perpetua, la comunidad en general va a pensar en actos del tribunal que no son propios y eso es falso”.

“Lo que ayer nos pasó es escuchar cosas que no están incluidas. Desde ese lugar, voy a pedir la absolución de los imputados. Ese hecho no está probado“, dijo Tomei.

“Empecemos a definir justicia: si es perpetua como el presidente de la Nación nos sorprendió con un cartelito que decía justicia es perpetua. Un docente de la Universidad de Buenos Aires está pidiendo perpetua. Sé que el tribunal no se va a dejar amedentrar por nada”, insistió el letrado-

El abogado defensor de los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique” de Villa Gesell, expone sus fundamentos en la segunda jornada de alegatos, luego de que la TOC Nº 1 de Dolores. Juicio en la causa Nº 629. Audiencia de alegatos.

En tanto, se espera que al finalizar los alegatos los ocho rugbiers digan sus “últimas palabras” algo que los padres del joven estudiante de abogacía asesinado hicieron antes del alegato.

“Nunca pensé que estaría en este lugar, siempre pensé que mi hijo se recibiria y viendo como el defendéa a la gente, nunca pense presenciar el asesinato de mi hijo me costo muchisimo estar en este lugar. Cargamos la valija para venir, nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi miles de veces. Me costó horrores ver como asesinaron a mi hijo, es una angustia impresionante que nunca podre olvidar como mi hijo levantaba su mano pidiendo piedad, tenia esa sensación de tirarme sorbe el, yo daria mi vida por mi hijo, un chico bueno decente, yo le decia que ucando habia pelea pida ayuda, no se meta. Quiero que paguen lo que le hicieron no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia”, sostuvo Graciela Sosa, la mamá de Fernando.

La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de una pelea, por lo que sus lineamientos podrían apuntar hacia un “homicidio en riña o agresión”, que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

Tras la finalización de su alegato, será el momento de las réplicas a cargo de los fiscales Gustavo García y Juan Manuel Dávila y de los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola. Finalmente, se les otorgará el derecho a sus “últimas palabras” a los imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

Ayer alegaron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García. También lo hicieron Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, representantes de la familia de la víctima, en calidad de particular damnificado.

La fiscalía pidió la prisión perpetua para los ocho imputados y acusó a los testigos Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo por falso testimonio. Fernando Burlando solicitó la misma pena para todos los acusados. La fecha de la sentencia sería el 31 de enero.