Graciela Sosa: “Sentí paz en mi corazón”

La madre de Fernando Báez Sosa aseguró hoy que salió “muy conforme” con la sentencia que condenó hoy a los ocho acusados por el crimen de su hijo y que sintió “emoción al escuchar prisión perpetua“.

“Después de tres años de espera sonó fuerte el veredicto cuando dijeron perpetua. Sentí emoción y paz en mi corazón. Sé quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo y ahora tengo un poco de calma”, dijo Graciela Sosa esta tarde durante una conferencia de prensa realizada en Dolores.

La mamá de Fernando Báez Sosa explicó cómo es su día a día ante la ausencia de su hijo: “A veces trato de ver los videos para mantener viva su voz y escucharla, aunque me quiebre. A veces lo necesito. Tengo sus cosas en su lugar, todo está intacto. Sé que Fernando no vuelve y no va a volver nunca. A veces acaricio su cama, saca su ropa, la lavo y la vuelvo a poner en su lugar, otras veces voy al cementerio y toco ese mármol. Tengo ganas de sacarlo y traerlo conmigo un ratito, pero no va a ocurrir“.

A través de sus declaraciones se hizo notar el dolor que sienten los padres del joven asesinado hace más de tres años en Villa Gesell. Este lunes, tras conocerse la sentencia, Graciela Sosa sintió una vinculación con Fernando: “Después de la sentencia vi como una luz, vi a Fernando sonriente. Pienso que debo dejarlo volar en paz, para que no me vea llorar todo el tiempo”

Al ser consultada sobre el desmayo de Máximo Thomsen durante la audiencia, Graciela no dudó sobre su postura: “La verdad que no le presté mucha atención, en mi mente lo que mantengo es la forma en la que asesinaron a mi hijo. Por eso me pareció que era actuado. Siempre tengo presente la forma en la que le dio la patada a Fernando. Se me presenta la sangre de mi hijo en la prenda, ropa, zapatillas. No me conmovió para nada”.

Silvino Báez: “Conseguimos lo que buscábamos, que era Justicia”

El padre de Fernando Báez Sosa se mostró esta tarde “conforme” con el fallo que condenó a cinco acusados a prisión perpetua y a otros tres a 15 años de prisión por el asesinato de su hijo, y resaltó que hoy se consiguió “lo que se buscaba; Justicia”.

“A mi hijo le diría que conseguimos lo que buscamos, que era justicia. Estamos conformes con el fallo y a Fernando lo vamos a llevar todos los días presente“, expresó Silvino Báez a los medios.