Cine en casa. El menú, una terrorífica experiencia gastronómica

En detalle Una interesantísima sátira que se sierve de elementos del terror, el thriller y la comedia negra. Dirección – 9.0 Guión – 9.0 Fotografía e iluminación – 8.5 Atuación – 9.0 Diseño de Sonido – 8.0 Lo mejor El despliegue artístico está acompañado por actuaciones soberbias, escenarios imponentes y un altísimo nivel en materia de iluminación y composición de planos. Para mejorar Nada

Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult) viajan a una exclusiva isla para degustar los platos de un famosísimo chef, pero a medida que transcurre la noche, el menú que el chef tiene preparado para sus comensales, se va tornando cada vez más sombrío. Esta es la premisa de The Menu, la última película de Mark Mylod que ya está disponible en Star+.

La película inicia con Margot y Tyler en el puerto esperando el barco que los depositará en la isla para su cita de esa noche. Mientras ella se muestra indiferente a esta experiencia y hasta burlona, él deja en claro que se identifica como un aficionado de la comida, lo que se conoce como “foodie”, término que desde hace ya unos años se mantiene en auge y se refiere a un conocedor gourmet, una persona que gusta de explorar y probar sabores nuevos, y compartir su opinión en las redes sociales. Una vez subidos al barco, podemos empezar a comprender un poco más: todos los pasajeros a bordo son famosos, millonarios, empresarios de alto estatus y personas relevantes.

Este thriller psicológico comienza una vez que ponen un pie en la isla. La focalización está puesta siempre en el personaje de Margot (Anya Taylor-Joy), nuestra protagonista, es por esto que a través de ella vamos conociendo el espacio con desconfianza y extrañamiento. Siempre sosteniendo un clima de misterio y amenaza en el que no abundan las palabras y las explicaciones, sino los interrogantes, todos los invitados son dirigidos por miembros del staff al imponente restaurante Hawthorne, donde son recibidos por el aclamado chef Slowik (Ralph Fiennes), quien comanda a un grupo de cocineros, que llevarán a cabo y a la vista de todos los comensales, paso por paso, el retorcido menú que el chef les tiene preparado.

Mark Mylod logra construir con The Menu una interesantísima sátira que se sirve de elementos del terror, el thriller psicológico y la comedia negra, para construir una crítica brutal y afilada que apunta en varias direcciones. El film está dividido en “capítulos”, y cada uno de ellos corresponde a un paso del extenso menú del chef Slowik. Así es como se construye una experiencia progresiva que va aumentando su tensión no sólo desde un punto de vista rítmico y narrativo, sino también discursivo. Poco a poco se van dejando al descubierto los pecados de cada uno de los que se encuentran esta noche en el Hawthorne, y por los que, justamente, cada uno debe pagar.

Se trata de un grupo de comensales que han pagado demasiado dinero para asistir una o incluso más veces a esta experiencia culinaria, pero a los que, sin ningún tipo de duda, la comida no les interesa en lo más mínimo. De esta manera, es preciso destacar que el experimento gastronómico de altísimo nivel que vemos en The menu, se constituye como un hecho social en sí mismo, y a través del cual se busca satirizar y abordar desde una perspectiva casi bizarra a estos críticos gastronómicos, empresarios y actores de Hollywood que tienen un punto claro en común: la ostentación por la ostentación misma, la necesidad de demostrar que su poder adquisitivo les permite estar sentados en esas mesas degustando esos platos, y el poder de comprar absolutamente todo, incluso las experiencias. Eso es lo que los diferencia del resto de la gente, y marcar esa diferencia resulta para ellos, fundamental.

Además, quien oficia de dios y de diablo al mismo tiempo, quien maneja las leyes de este entorno, y quien toma las decisiones, es el chef Slowik, compuesto de manera magistral por un Ralph Fiennes que capta con fineza y exactitud los matices enigmáticos y contradictorios de este personaje cuya sensibilidad y vacío, se encuentran mucho más en la superficie de lo que el resto de los personajes, y el espectador, esperan. Y en este punto también existe una crítica clara, abordada desde este antagonista que funciona como una siniestra caricatura de los grandes chefs y la relación de jerarquía, autoridad y poder que existe puertas hacia adentro en el maravilloso mundo de la gastronomía.

The menu es elegante, precisa, está compuesta desde cada uno de los detalles, y es, a su vez, arriesgada. Su despliegue artístico está acompañado por actuaciones soberbias, escenarios imponentes y un altísimo nivel en materia de iluminación y composición de planos, cuyo ritmo es marcado por los diferentes platos que se presentan, y la belleza, meticulosa arquitectura y valor simbólico que se desprende de cada uno de ellos.

En los últimos años, se han desarrollado una serie de producciones que barajan un punto en común en sus discursos, y son fácilmente reconocibles: películas y series como The Menu, The White Lotus, Muerte muerte muerte, y El triángulo de la tristeza, por nombrar algunos recientes estrenos, hacen foco en historias que se desenvuelven en un entorno de gente con mucho dinero, que habitan ambientes como grandes hoteles, restaurantes lujosos o cruceros inimaginables. No parece ser casualidad que este fenómeno sea transversal a grandes producciones que se vienen abriendo camino tanto en el cine como en las diferentes plataformas de streaming, y resulta más que interesante empezar a pensar en dejar atrás, por lo menos por un tiempo, el cine hecho por ricos que cuentan historias de pobres con un dejo de paternalismo y humildad, para elegir contar otro tipo de historias, que sean quizás más cercanas a los universos que habitan quienes las escriben y las realizan, con la capacidad de satirizar, saturar y burlarse de lo que sucede adentro.