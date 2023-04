El estrangulador de Boston, un policial clásico para ver en casa

En detalle El film rescata un caso más que interesante y elige contarlo desde la óptica de una obstinada reportera que busca su lugar en un mundo de hombres. Dirección – 8.5 Guión – 7.5 Fotografía e iluminación – 8.0 Actuación – 8.0 Diseño de sonido – 8.0 Lo mejor Una joya que cautiva porque ofrece una gran historia, una estética oscura y misteriosa, y soberbias actuaciones. Para mejorar Parte de una estructura clásica de policial, que por momentos puede tornarse predecible con puntos de giro fáciles de adivinar.

Basada en un caso real que conmovió a la poderosa capital del estado de Massachusetts, en Estados Unidos, The Boston strangler (El estrangulador de Boston) sigue los pasos de Loretta Mclaughlin, la periodista que durante los 60′ conectó varios homicidios y sacó a la luz la historia de uno de los asesinos seriales más importantes de la ciudad.

Corre la década de 1960, Loretta (Keira Knightley) trabaja en la sección Bienestar del Record American, uno de los diarios más emblemáticos de la ciudad de Boston. Cansada de escribir las banalidades que los hombres de altos cargos consideran “temáticas femeninas”, comienza a insistir con su deseo de dedicarse a la sección de noticias policiales, pero, como es de esperar, nadie la toma en serio. Hasta que su enfática persistencia y su capacidad arrolladora de hacerse lugar allí donde no la llaman, consiguen que Jack (Chris Cooper), su jefe, le permita investigar sobre tres asesinatos a mujeres en los últimos días, con la única condición de que lo haga en sus ratos libres.

Con el apoyo de su esposo, que se encarga de sostener a la familia y de cuidar a sus dos hijos mientras Loretta trabaja de sol a sol en este caso, logra finalmente su primera portada en el Record American: una nota que conecta los asesinatos marcando un claro patrón entre las víctimas, ancianas que viven solas y cuyos cadáveres tienen la particularidad de estar exhibidos como souvenires, incluso por el detalle de que todos tienen un moño en el cuello.

El revuelo no tarda en hacerse presente, y mientras corren los días los asesinatos aumentan y cambian de patrones, se comienza a gestar una tensa relación entre el diario y la policía, y Loretta sigue investigando hasta el cansancio junto a su compañera Jean (Carrie Coon) mientras intenta lidiar con la exposición mediática, el constante machismo y desprecio instalado en todos los estratos sociales, y la armonía de su familia que poco a poco se cae a pedazos.

La película dirigida por Matt Ruskin -disponible en Star+- está basada en el caso real de un asesino serial presuntamente responsable de los crímenes de al menos 13 mujeres entre junio de 1962 y enero de 1964, a quien se denominó “El estrangulador de Boston”, por la manera en la que le quitaba la vida a sus víctimas. Tanto Loretta Mclaughlin como Jean Coole, fueron fundamentales para este caso y para la historia, no sólo porque relacionaron múltiples asesinatos que hasta el momento, a los ojos de todos, parecían inconexos, sino porque se abrieron paso y ganaron su lugar como profesionales en una época y en un rubro que estuvo históricamente liderado y conformado por hombres. McLaughlin, fallecida en 2018 a los 90 años, se consolidó como reportera médica y fue la segunda mujer en ocupar el cargo de editora de las páginas editoriales del Globe. Dentro de su trabajo cubrió el manejo de la crisis del SIDA y también temas de salud reproductiva.

Se trata de un film que toma la estructura clásica del policial, que por momentos puede tornarse predecible, e incluso fáciles de adivinar sus puntos de giro, pero está tan bien llevada, realizada, y mantiene tan efectivamente el interés y el clima, que esto ni siquiera es tomado como un defecto o algo que le reste puntos a esta producción.

The Boston strangler toma un caso más que interesante y elige contarlo no desde la óptica del asesino serial, o la de un detective, o la de un policía, como sería más común, sino que apuesta por contar la increíble historia de la obstinada reportera que va develando las pistas y los matices de este increíble caso. Con una estructura similar a la de Zodiac (David Fincher), Ruskin no necesita hacer mayores esfuerzos por cautivar al público ya que cuenta con tres pilares fundamentales que logran que la película sea una joya: una gran historia, una estética oscura y misteriosa, y soberbias actuaciones.