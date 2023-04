Lomas de Zamora: Para los fans de Star Wars, llega la Expo Comics

Llega a Lomas de Zamora una nueva edición de la Expo Comics, con una edición dedicada a Star Wars, la saga creada por George Lucas y que se realizará el domingo 7 de mayo de 12 a 19 en el Teatro del Municipio, Manuel Castro 262 con entrada es libre y gratuita.

La exposición es organizada en forma conjunta con Cultura Lomas y el municipio local y ofrecerá actividades relacionadas a Star Wars y, también, a otro favorito de los fan: el universo Marvel.

Desde la organización se anuncia la presencia de cosplays que recrearán en vivo y en directo a personajes de la saga, y de los mundos Marvel y DC. Además, se espera que los concurrentes que quieran hacerlo podrán asistir ataviados para la ocasión.

Esta segunda edición de la Expo Comics, espera repetir y aumentar la concurrencia de la muestra 2022: Es una fiesta en el marco del Día de Star Wars, el cual se celebra todos los 4 de mayo. Esta saga marcó a distintas generaciones, desde los que vieron las primeras películas en la década del ’80 hasta los más jóvenes que pudieron disfrutar de la nueva trilogía de la mano de Disney”, agregó, Víctor Luna, uno de los organizadores del evento.

Acitividades para todos los públicos

Una de las actividades más esperadas es el combate coreografiado entre los guerreros de la Fuerza y del Lado Oscuro: Jedi y los Sith, quienes harán una demostración de duelo con sables de luz.

“La actividad es demostrativa y lúdica, y es el puntapié inicial para la charla que explicará cómo se arma una coreografía de este estilo de forma segura” amplía Luna.

Por otro lado, también habrá fanzineros, representantes de editoriales nacionales e internacionales, guionistas e ilustradores.

También se contará con la presencia de dibujantes en vivo, escultores, recreacionismo, escritores e historietistas que darán charlas sobre cómics y Star Wars de las que el público interesado podrá participar.

También habrá stands de comics y merchandising para recorrer mientras se montará un escenario donde dos cellistas interpretarán las bandas de sonido de la saga, y personalidades del ambiente darán charlas.

Por qué se celebra el día de Star Wars

El cuatro de mayo el universo Star Wars celebra su día internacional gracias a la asociación fonética entre “May the Force be with you” (la frase clave de la historia, que significa “que la fuerza te acompañe”) con la frase “May the 4th be with you” (un juego de palabras que significa “Mayo 4, que el día cuatro te acompañe”).

Fue así que una cadena de cines canadiense, la Toronto Underground Cinema, impulsó esta asociación en un evento en el que proyectaba todas las películas de Star Wars en un sólo día.