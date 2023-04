Tensión en la UCR: Facundo Manes y Maxi Abad preparan un acto en Lanús

El precandidato a gobernador de la Provincia de Buenbos Aires por la coalición oficialista Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, llevará adelante un acto en Lanús en el que contará con la presencia, y participación, de Facundo Manes quien se mantiene en la carrera por el sillón de Rivadavia de cara a las generales de 2023.

El microestadio de Lanús será la sede elegida para este acto que tendrá como fecha de realización el viernes 5 de mayo y en el que Maximiliano Abad se mostrará en el territorio de uno de sus competidores: Néstor Grindetti, quien se encuentra de licencia en su cargo de intendente debido a la crisis que lo llevó a asumir en forma repentina al mando de Independiente de Avellaneda.

Desde la organización del acto optan por la prudencia y tratan de evitar el término lanzamiento y optan por definirlo como “un acto más” de un sector interno que recorre el territorio de cara a las PASO, en una especulación similar relacionada con la posible precandidatura a Presidente de Facundo Manes.

El acto significa una confirmación extraoficial por parte de Facundo Manes quien buscará ratificar la interna dentro del radicalismo, tanto en la Provincia como en la Nación con Abad y Manes, por un lado, mientras que del otro estarían el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y Gustavo Posse, intendente de San Isidro, como formulas iniciales, pese a manifestar que las internas, solo se mantendrán dentro de la UCR.

En esa línea, Facundo Manes resaltó: “Estamos trabajando en equipo, diagnosticando la situación y elaborando propuestas, con hombres y mujeres que tienen responsabilidades de gestión en el día a día. La tarea es recorrer la provincia y el país para establecer un liderazgo”.

Posse en Almirante Brown: “La Provincia no puede ser un refugio K”

Por su parte, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, asistió a la asunción de nuevas autoridades del Comité de la UCR de Almirante Brown, donde remarcó la importancia de ganar la elección en la provincia de Buenos Aires.

“No hay que olvidarse que en la Provincia se pierde por un voto, y este lugar no puede ser en un futuro refugio K. Hay que ganar la Provincia, es un distrito clave”, señaló Posse.

Y agregó: “Los que buscan una Provincia mejor, con más seguridad ciudadana, con más educación, con más desarrollo sustentable, con mejores rutas y caminos, con más cloacas y asfaltos, con más salud pública, con educación de calidad, con trabajo digno, que se sumen. Y no tengan dudas que si se gana, van a crecer los municipios”.

“Todos tenemos un lugar en la Unión Cívica Radical, todos formamos parte de un proyecto político que une y no divide, que suma y que no resta, que respeta y no insulta”, finalizó el jefe comunal.

Del acto participaron el exedil giustozzista y precandidato a intendente de Almirante Brown por Juntos por el Cambio, Mario Fuentes; la presidenta de la UCR de Almirante Brown, Mariela Cinalli; y la titular de la UCR de Burzaco, Virginia López Villa.