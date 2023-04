Mira como corren, un policial con una vuelta de tuerca

En detalle El debut cinematográfico de Tom George es un film atípico que ofrece una obra dentro de otra obra. Dirección – 7.5 Guión – 7.0 Fotografía e iluminación – 8.0 Actuación – 8.0 Diseño de sonido – 8.0 Lo mejor Los puntos más destacables de See how they run son la elección del elenco, en el que cada actor que lo conforma tiene su momento de brillar, y los personajes, que exploran contradicciones claras y líneas ocultas de sus vidas que retroalimentan la trama principal haciéndola crecer. Para mejorar Por momentos, See how they run parece carecer de la fuerza necesaria y quedarse a mitad de camino.

Mira como corren (See how they run), ya disponible en Star+, es el debut cinematográfico de Tom George en la dirección. Situada en Londres en la década de 1950, un productor busca desesperadamente llevar un éxito teatral escrito por Agatha Christie al cine, pero sus intenciones se ven interrumpidas cuando el director de la película es asesinado. El inspector Stoppard y la inexperta agente Stalker siguen las pistas del crimen para encontrar al asesino antes de que haya más muertes.

En el West End de Londres durante los años 50, La ratonera, escrita por Agatha Christie, es una obra sumamente taquillera que mueve cantidades exorbitantes de espectadores. Su productor, ambicioso por seguir ampliando el éxito, pone en marcha la versión cinematográfica de la obra con Leo Kopernick (Arien Brody) a la cabeza de la dirección. Pero la noche del festejo por las 100 funciones que cumple la obra en el teatro Ambassadors, en una cena elegante con todo el elenco y figuras del espectáculo caracterizadas por su extravagancia, ostentación y nula conciencia de clase, Kopernick aparece muerto. El cuerpo con la lengua cortada y exhibido en el escenario del teatro no tarda en generar revuelo interno en el elenco, y pronto se hacen presentes los encargados de investigar el asesinato: El inspector Stoppard (Sam Rockwell), y su agente asignada, la entusiasta y novata Stalker (Saoirse Ronan), quien busca aprender del inspector, y anota absolutamente todo en su libreta de bolsillo.

El policial es un género sumamente explotado en el que como espectadores hemos visto absolutamente todo. Habiendo tanta oferta y tan buena, es difícil hoy en día escribir y dirigir una película policial que tenga algo nuevo para decir, que no caiga en los lugares comunes, y que no sea predecible. Mark Chappell y Tom George parecen entender esto a la perfección, así que optaron por utilizar esta debilidad, este punto en contra, como un recurso narrativo más. La película plantea desde su inicio, a través de la voz en off de su narrador, Leo Kopernick, lo cansador que puede resultar el whodunit (trama policial cuya premisa se basa en quién lo hizo, who has done it? who’s done it?), y hace hincapié en que si viste uno, viste todos, por la lógica repetición estructural que este tipo de historias estilo Agatha Christie tienen. Es así como durante toda la película, se insiste con que no tiene sentido seguir engañando a la audiencia que probablemente se ve venir todos los giros posibles, y se opta por exhibir el artificio y mostrar abiertamente los recursos narrativos clásicos de este género, para correr el foco de la posible “originalidad” o “sorpresa”, y ponerlo en otros lados.

Blanquear desde un principio al espectador que aquí no va a ver nada nuevo es una jugada arriesgada, pero sin duda novedosa, que invita a preguntarnos como consumidores de contenido audiovisual y cinematográfico, qué es lo que buscamos obtener de una película, ¿Es acaso la sorpresa, ver algo nuevo, algo que nunca hayamos visto? Este es un punto fuerte de See how they run, que concentra su atención en explotar otros recursos más que interesantes, como el concepto “meta” que está presente durante todo el tiempo: se trata de una obra dentro de otra obra, y la trama de la película comienza a tomar el mismo rumbo que la historia que se cuenta en La ratonera, a la vez que los personajes hacen referencia constantemente a puntos clave de la trama que están por suceder, y se genera una interesante ruptura de la cuarta pared.

La realización de la película logra sostener un dinamismo constante que no cae nunca, se sirve de los elementos más básicos del género policial para exprimirlos a su favor con una vuelta de tuerca apoyada en la comedia y en generar una experiencia divertida, más que cualquier otra cosa.

Los puntos más destacables de See how they run son la elección del elenco, en el que cada actor que lo conforma tiene su momento de brillar, y los personajes, que exploran contradicciones claras y líneas ocultas de sus vidas que retroalimentan la trama principal haciéndola crecer. El trabajo de Sam Rockwell y Saoirse Ronan como protagonistas del film, es sumamente efectivo. La construcción de personaje y el tono que logran darle a estos detectives y el vínculo que se desarrolla y profundiza entre ellos, nutre por sobremanera la película. Si bien por momentos parece carecer de la fuerza necesaria y quedarse a la mitad, es una propuesta con interpretaciones sobresalientes, una premisa llamativa y un increíble diseño de producción, que vale la pena ver.